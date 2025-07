El álbum de fotos privado de Rosa en Pasapalabra: selfies con Toni Acosta, Ana Guerra, Coti... (y por supuesto con Manu)

Con Toni Acosta, Eva González, Ana Guerra, Coti, Luis Merlo, Fran Perea, Manu Baqueiro, Juanra Bonet... Con todos esos rostros conocidos y más aparece Rosa en su álbum privado de fotos en Pasapalabra. Son los selfies que sube a su cuenta de Instagram (@rosarodriguezram), en la que se define como "concursante de Pasapalabra y profesora, entre otras muchas cosas".

En muchas de las imágenes aparece por supuesto Manu, su compañero y rival en el Rosco desde hace 158 programas. Ese es el número también de tardes que la gallega lleva en el concurso de televisión líder de las tardes desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador.

Aunque a veces está días sin pasarse por las redes sociales "por falta de tiempo", al tener que estudiar para el concurso, Rosa suma sin parar nuevos seguidores en Instagram. En menos de dos meses, ya tiene 2.000 más, hasta alcanzar los 6.927 actuales. Eso demuestra lo mucho que los espectadores de Pasapalabra la quieren y la admiran. La gallega, al igual que el madrileño Manu, son dos personas que tienen una legión de fans a sus espaldas. Además de excelentes concursantes, ambos han demostrado ser unas maravillosas personas.

Rosa, en un programa reciente de Pasapalabra / Antena 3

Sus inicios en Instagram

Rosa abrió su cuenta en Instagram en enero, pero no ha sido hasta mayo cuando la profesora de Literatura ha cogido el gusto de publicar con mayor frecuencia. "Gracias por todos los mensajes llenos de apoyo y de amor que me enviáis. Imposible contestar uno a uno ahora mismo, pero me llega vuestro cariño, y me da mucha motivación para seguir estudiando y luchando. ¡Gracias!", escribió.

La primera foto con invitados la publicó el pasado 29 de marzo junto a Fernando Romay, Laura Escanes, Ana Fernández y Alberto Amarillo. Desde entonces, no se ha olvidado de ningún compañero de equipo. Todas las fotos, además, las acompaña de mensajes de agradecimiento a los invitados, como los que pronuncia en el plató antes del Rosco.

"Fantástica semana con fantásticos invitados y equipos. Ración triple de rubor y energía “por culpa” de @raulgomez82 y @tamaraoficial para empezar la semana. Y estupendos momentos con @cotioficial y @emeraldmoya para terminarla. Gracias también por toda la amabilidad, el cariño y el buen rollo de @saraescu1981, @jotaabril, @ivanabaquero y @ssantiagosegura. Seguimos sumando programas, momentos y recuerdos", escribió en su última entrada, junto a varias fotografías con los famosos.

Con sombrero de cowboy

"Días absolutamente inolvidables. La felicidad fue máxima durante estos programas pasados. Delicia de equipo con @lidiasanjose.oficial y @joeperezorive. Me divertí, reí, aprendí, me sentí en paz… entre dos personas que me parecen admirables, por lo que saben y lo que transmiten como humanos. Y del otro lado de la mesa, @coyotedax_official y @eliagalera no pudieron hacerlo más divertido todo. Increíble la energía. Chapó. Solo me queda decir… ¡̲¡̲¡̲¡̲¡̲𝗚̲𝗥̲𝗔̲𝗖̲𝗜̲𝗔̲𝗦̲!̲!̲!̲!̲!̲ (falta el fosforito, que Instagram no permite, pero lo imaginamos). Gracias a los cuatro", comentó en otra entrada reciente, en la que aparece con un sombrero de cowboy de Coyote Dax.

"Todos los programas en Pasapalabra son especiales, pero hay algunos que sabes que son imborrables en la memoria: por lo que se ve en cámara, pero también por lo que pasa fuera de ella. Y los tres programas vividos con estos dos equipo son de esos que no se olvidan", señaló en un post anterior junto a una foto con Juanra Bonet, Fele Martínez, Lluvia Rojo y Mariola Fuentes. Para Rosa su cuenta de Instagram se ha convertido en una especie de diario y en ella muestra cómo es el programa por dentro.

Bote en juego

Sin ganador en Pasapalabra después de un año largo, el bote al que aspiran Rosa y Manu sigue creciendo y ya es el tercero más alto de Pasapalabra en esta etapa en Antena 3. Y el martes podría ser el segundo. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el bote el 16 de marzo de 2023 y se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador de esta etapa, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Este lunes Manu y Rosa jugarán por esa misma cantidad.