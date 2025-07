Manu y Rosa, imparables en Pasapalabra: este es el nuevo hito que alcanzarán los concursantes este lunes

El pasado jueves Manu y Rosa jugaron por un bote de 1.816.000 euros. Fue la cantidad de dinero que se llevó hace poco más de un año el último ganador de Pasapalabra, Óscar Díaz. "¿Os trae algún recuerdo este bote? 1.816.000 euros", preguntó Roberto Leal a Rosa en los primeros minutos del programa. "Óscar", contestó la gallega, haciendo referencia al gran premio que ganó en mayo de 2024. "Efectivamente, el último bote que hemos dado en Pasapalabra que se llevó Óscar es de 1.816.000 euros", aclaró el presentador.

Pero lo que no sabía Leal es que había otra coincidencia más. "¿Cuál es mi programa?", preguntó Rosa. Y el presentador le dio el número: 157. "También fue ese si no recuerdo mal", aseguró ella. Roberto Leal no se lo podía creer y, después de unos minutos, lo confirmó. Sí, ¡Óscar Díaz ganó 1.816.000 euros en el programa 157!

Manu y Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

El segundo bote más alto

Superado el bote de Óscar Díaz, el gran premio al que aspiran Rosa y Manu ya es el tercero más alto de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3. Pero mañana mismo podría convertirse en el segundo (si el bote no sale antes). La gallega y el madrileño se enfrentarán este lunes a un Rosco de 1.828.000 euros. Es el dinero que ganó en 2021 Pablo Díaz, el primer triunfador de esta etapa de Pasapalabra con Roberto Leal como presentador. El martes, por tanto, Manu y Rosa superarían esa cantidad y su bote ya se situaría en los 1.1.834.000 euros.

Para llegar a batir todos los récords de dinero, sin embargo, aún les queda. El primer puesto lo tiene Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360. Manu es el segundo aspirante más veterano, con 288 programas, mientras que Rosa acumula 158.

Quién ganó el último Rosco

Rosa empezó el programa de este viernes en la Silla Azul y en ella volverá a sentarse el lunes. Después de una mala racha de Manu, en esta ocasión fue la gallega la que tuvo que jugarse la continuidad en el concurso frente a un nuevo aspirante, Josemi, un profesor de Inglés y Francés de Madrid, amante de los juegos de rol.

Sin demasiadas complicaciones, Rosa le ganó la partida. El jueves, por ejemplo, que también hubo Silla Azul, Manu tuvo que enfrentarse a una de las eliminatorias más duras y largas en sus 288 programas, con Javier. El economista sevillano llegó hasta la pregunta número doce, una cifra que tan solo alcanzó otro aspirante en todo este tiempo: Daniel, de Zaragoza.

Al Rosco llegó Rosa con más segundos, gracias a su equipo. Sin embargo, la gallega no estuvo muy acertada. Fue todo el duelo rezagada y cometió dos fallos. El primero fue un error de esos tontos y el segundo, a la vista de que el Rosco ya estaba sentenciado, fruto de arriesgar.

"Ay, cómo estoy... Estoy fina", se lamentó, al contestar carquinyols en vez de barquillo en la Q. "Hoja delgada de pasta hecha con harina y levadura, azúcar o miel, y a la que se suele dar forma de canuto" fue la descripción que dio Roberto Leal y que le llevó a fallar.

Manu, por su parte, estuvo brillante. Se plantó con 23 aciertos, a solo dos letras del bote, que este viernes fue de 1.822.000 euros. Ya es más del dinero que se llevó Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, en mayo de 2024. Rosa llevaba en ese momento solo 16 aciertos, aunque aún tenía tiempo para la remontada. "Tendrías que sacar 8 para ganar a Manu. Tiempo te queda, 36 segundos”, le dijo el presentador. Pero sumó otro fallo (dos en total), acabando el Rosco con 20 letras en verde. Así que el lunes a la gallega le tocará pasar de nuevo por la Silla Azul.