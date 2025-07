Un conocido actor se estrena en Pasapalabra y esto fue lo que pensó cuando le llamaron: "¿Voy o no? Porque para cagarla..."

"¿Voy o no voy? Porque para cagarla...". Esto fue lo que pensó el actor Joan Amargós (serie "La línea invisible") cuando le llamaron para invitarle a participar en Pasapalabra. Amargós es uno de los cuatro nuevos famosos en el concurso de Antena 3, junto a las también actrices Adriana Torrebejano y Michelle Calvó, y el cantante David Civera.

Para todos ellos menos para Joan repiten en Pasapalabra. "He visto el programa, sobre todo a raíz de que me llamasen, y me parece muy complicado", confesó Amargós. Por su parte, para Michelle Calvó, a quien vimos en la última temporada de la serie "Entrevías", ya es la cuarta vez o más. La actriz ya ha perdido la cuenta de las veces que ha compañado a los concursantes de Pasapalabra y a Roberto Leal.

Vuelven a coincidir

Entre Adriana Torrebajano y David Cibera se ha producido una bonita coincidencia. Los dos estuvieron juntos la última vez y los dos vuelven a coincidir ahora. Eso sí, siempre en equipos contrarios, como rivales. "Vamos en pack. Cuando viene ella, vengo yo", bromeó Civera. "Yo lo tengo en el contrato puesto", apostilló Adriana entre risas.

El último Rosco

Vamos a lo serio, al Rosco. ¿Qué pasó en el último duelo de Manu y Rosa? El madrileño y la gallega lucharon por un bote de 1.834.000 euros, el segundo más alto de Pasapalabra, siendo tan solo superado por el que ganó Rafa Castaño en 2023, con 2.272.000 euros.

Manu comenzó con buen pie, sumando cuatro aciertos en su primer turno, mientras que Rosa optó por pasar palabra. La estrategia le funcionó a la gallega, ya que terminó la primera vuelta con un marcador de 21 aciertos, superando los 18 que llevaba Manu hasta entonces.

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapabla / Antena 3

A partir de ahí, el Rosco se puso de lo más emocionante. Ambos, con sus estrategias, estuvieron pasando palabra, tratando de adivinar si el otro tenía margen para seguir sumando sin fallos. Finalmente, Rosa fue la que se lanzó a la piscina, decidiendo arriesgar. Pero... falló.

A por el bote

Manu aprovechó a estar solo frente al panel para culminar con 23 aciertos el Rosco. Ya sin presión, el madrileño intentó hacer un último sprint para llevarse el bote. Tan solo le quedaban dos letras. Pero cometió un fallo.

Aun así, su ventaja frente a Rosa fue suficiente como para ganar el programa, acumular otros 600 euros en su bote personal (que ya llega a 178.000 euros) y no tener que enfrentarse a la Silla Azul. Rosa, por su parte, empezará este miércoles sentada en la prueba eliminatoria.