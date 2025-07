José María Almoguera contesta como nunca a Alejandra Rubio y arremete contra su hijo: "Que no me lo presente"

José María Almoguera se ha dejado ver este jueves en BMW BYmyCAR Madrid, donde ha recogido su nuevo vehículo, y allí se ha mostrado sin pelos en la lengua ante las cámaras al preguntarle por su prima, Alejandra Rubio, tras las declaraciones que hizo en el día de ayer desde 'Vamos a ver'.

Lejos de apaciguar las aguas, la hija de Terelu Campos dejaba entrever que no va a quedar con su primo para que este conozca a su hijo porque no se fía de que vaya a quedar en la privacidad y, además, aseguraba que no ha olvidado las exclusivas que hizo hablando mal de Carmen Borrego.

Hoy, el colaborador de televisión se ha mostrado más sincero que nunca y lo primero que ha querido aclarar es que no mintió cuando dijo que iba a quedar con su prima porque "tenía la teoría de que sí que iba a ver fecha porque teníamos una conversación muy avanzada", pero cansado de las dificultades que le pone ha comentado que "si no me lo quiere presentar, que no me lo presente".

En ese aspecto, José María ha reconocido que "he puesto todo de mi parte, no he querido que fuese una cosa pública, los niños no se merecen que se exponga todo de forma pública" y... ¡atención! porque ha explicado que no está enfadado por las declaraciones de Alejandra, pero "hay cosas que no me han gustado, no me parecen bien ni justas".

"No voy a seguir intentándolo"

El hijo de Borrego ha adelantado que "no voy a seguir intentándolo, tiene mi número de teléfono, cuando tenga libre" y que "no me voy a arrastrar más para conocerle". Además, tampoco le parece justo que "diga que nosotros no hemos tenido relación, nosotros hemos tenido mucha relación de niños, cuando hemos sido más adultos, como todos, nos vamos separando un poco".

En cuanto al conflicto que tuvo con su madre y que Alejandra parece no haber olvidado, José María no entiende que "si yo he solucionado una cosa con mi madre, no sé por qué lo tiene que juzgar ella, no me tiene que perdonar ella, lo tiene que hacer mi madre y está más que solucionado". De hecho, ha lanzado una reflexión: "Si yo te he perdonado todo lo que ha pasado con mi madre por tu parte, ¿por qué no me vas a perdonar lo que pase con la mía?".

Por último, el joven ha explicado que le da pena esta situación sobre todo porque "es mi prima pequeña... es una persona a la que yo tengo mucho aprecio y la quiero mucho, pero que desconfíe de mí... no he dado motivos a nadie para que desconfíen de mí". Almoguera espera que "todo se solucione y que se pueda quedar todo tranquilo" y así "volver a ser una familia en la que todo vaya bien".