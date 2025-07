Pasapalabra hace el anuncio más esperado en sus redes sociales: "¡Manu se proclama ganador!"

Después de más de un año desde el último bote (con Óscar Díaz en mayo de 2024), Pasapalabra ha hecho el anuncio más esperado en redes sociales: "¡Manu se proclama ganador!". El madrileño, que ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal, ganó el último Rosco frente a Rosa y acarició el bote. El joven psicólogo se quedó a tres letras de llevarse el gran premio a casa.

Manu y Rosa se vieron las caras este miércoles en un nuevo Rosco y ya van 161. En esta ocasión, los concursantes jugaban por un bote que no hace más que crecer y que ya alcanza la friolera cifra de 1.840.000 euros. Rosa, que empezó el programa en la Silla Azul, fue la primera en empezar el duelo, gracias a los segundos acumulados en pruebas anteriores junto a su equipo, formado por los actores Joan Amargós y Michelle Calvó. Para Amargós es la primera vez en Pasapalabra y el martes admitió que tuvo sus dudas de aceptar o no la invitación. "¿Voy o no voy? Porque para cagarla...", pensó. Pero Amargós lo ha hecho de cine durante estos dos días.

Buen arranque para Manu

Pese a empezar primero, Rosa fue a remolque en todo momento. Manu, integrante del equipo naranja junto a la actriz Adriana Torrebejano y al cantante David Civera, parecía tener prisa y comenzó el Rosco con una tirada de siete aciertos. El madrileño fue el primero en plantarse con 22 aciertos.

Rosa y Manu en el último Rosco / Antena 3

Así las cosas, Roberto Leal quedó solo con Rosa jugando. En ese momento, la gallega llevaba 20 letras en verde. "Con dos aciertos empatarías, con tres ganarías, con cinco te llevarías el bote...", le recordó el presentador antes de retomar el Rosco. Pero Rosa falló en la U. "Vamos a probar cosas, pero no llego...", dijo la concursante, revelando que guardaba ningún as en la manga. La profesora de Lengua y Literatura se lanzó a la piscina y volvió a fallar, en esta ocadión en la H.

Rosa arriesga

Algo parecido le pasó en el Rosco del martes, cuando también arriesgó. Según desveló este miércoles, antes de enfrentarse a la Silla Azul, lo hizo pensando que su rival, Manu, se guardaba palabras. Sin embargo, no fue así. "Pensé que él tenía más, así que pensé: me voy a tirar", señaló. "Nunca gusta pasar por aquí, pero en el último Rosco me exprimí al máximo, así que toca luchar aquí", dijo sobre la Silla Azul. Este jueves volverá a sentarse en la prueba eliminatoria del concurso.

¿Cuánto dinero llevan acumulado?

Manu, con 291 programas a sus espaldas, lleva ganados 180.000 euros. Tras vencer en el Rosco de este miércoles, ese bote personal suma otros 1.200 euros más. Así que el madrileño se pone en 181.200 euros. Por su parte, Rosa lleva 161 programas y 84.000 euros acumulados.