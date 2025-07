Conmoción en Pasapalabra, al caer eliminado Manu en la Silla Azul: "Quiero dedicarle el programa a mi abuelita"

Rosa se enfrentó este jueves en Pasapalabra a dos Manu. Uno en la Silla Azul y otro en el Rosco. Un guitarrista de Jaén de nombre Manuel fue el nuevo aspirante del concurso, que se midió en la prueba elimnatoria frente a la gallega. Este profesor de música dedicó el programa a su "abuelita Carmen", a quien le mandó un beso desde el plató de Pasapalabra. "Desde pequeño siempre ha seguido el programa conmigo", afirmó.

Sin embargo, Manu no duró mucho en la Silla Azul. Fue eliminado fácilmente por Rosa, que volvió junto a su equipo, el formado por los actores Joan Amargós y Michelle Calvó. Rosa, que lleva 162 programas y 84.000 euros acumulados, se enfrentó minutos después al gran Manu Pascual, el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. El madrileño suma 292 programas y lleva ganados 181.200 euros.

Increíble Rosco de Rosa

Rosa se impuso claramente en el último Rosco. La profesora de Lengua y Literatura casi se marca un Rafa Castaño. El sevillano completó el Rosco del tirón, llevándose en 2023 el mayor bote entregado por el concurso hasta la fecha: 2.272.000 euros. Rosa acertó trece letras seguidas, dejando alucinados al público, a los invitados y al presentador. "¡Guau!", exclamaron los actores Adriana Torrebejano, Michelle Calvó y Joan Amargós, y el cantante David Civera. "Te has hecho medio rosco del tirón", apuntó Roberto Leal.

Después de ese gran inició, Rosa mantuvo el ritmo y acabó la primera vuelta con 22 aciertos. Es decir, estaba a tres de ganar el bote de Pasapalabra, que ya es el segundo más alto de la historia, tras el de Rafa Castaño, con 1.846.000 euros. Y tenía tiempo suficiente para completar el Rosco: 28 segundos. Sin embargo, la gallega no tenía "nada", como después aseguró, y decidió plantarse.

Manu y Rosa en Pasapalabra / Antena 3

Quedó Manu solo con tan solo 15 aciertos, pero 54 segundos por delante. Tenía que meter el turbo si quería igualar o ganar a Rosa. El madrileño llegó a 21 y en la H arriesgó y falló con la palabra horripilante. "Que causa horror con un sonido", dio como descripción Roberto Leal. Y la palabra correcta era horrísono. Manu, ya sin nada que perder, se lanzó a la piscina dos veces más y también falló.

Manu, a la Silla Azul

Así las cosas, Rosa se proclamó ganadora, después de dos malos Roscos, y Manu empezará el programa de este viernes sentado en la Silla Azul. La última vez que se enfrentó a ella pasó verdaderos aprietos para superarla. Se enfrentó a Javier, un economista sevillano, que aguantó hasta la pregunta número doce, como pasó hace un mes con Daniel, otro aspirante, procedente de Zaragoza y educador social.

Las despedidas a los invitados

Antes del Rosco, Manu y Rosa se despidieron este jueves de los últimos invitados. Rosa fue la primera en hacerlo: "Agradecerle a mi equipo el trabajazo que habéis hecho y que me lo he pasado muy bien. Me habéis dado la tranquilidad y al mismo tiempo mucha energía, y lo de la energía en realidad va para los cuatro, porque ha sido fantástico: con hachas y cuchillos volando por todas partes. Muchas gracias y que os vaya muy bien”.

A continuación, fue el turno de Manu, que pronunció su ya clásico poema: “Quería despedirme de los invitados. A David por dejarme estar a su Civera. Yo aún tengo pelo, pero no me importaría ser calvo como Michelle. Graias a mi compañera que ha valido por dos: por Adri y por Ana. Han sido unos días muy bonitos, no amargos”.