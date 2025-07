Así fue la despedida de Rosa en Pasapalabra, después de enfrentarse a la Silla Azul: "Me lo he pasado muy bien"

Tras un mal Rosco en el programa del miércoles, Rosa volvió este jueves a la Silla Azul. Se enfrentó a otro Manu, un guitarrista de Jaén, al que la gallega ganó fácil. "Cuando no llega, lo que toca es pasarse por aquí, así que preparada para luchar", dijo la profesora de Lengua y Literatura antes de enfrentarse a la prueba eliminatoria.

Y vaya que si luchó. Al contrario de lo que pasó en los últimos programas, Rosa invirtió las tornas y ganó el Rosco. La profesora de Lengua y Literatura casi se marca un Rafa Castaño. El sevillano completó el Rosco del tirón, llevándose en 2023 el mayor bote entregado por el concurso hasta la fecha: 2.272.000 euros. Rosa acertó trece letras seguidas, dejando alucinados al público, a los invitados y al presentador. "¡Guau!", exclamaron los actores Adriana Torrebejano, Michelle Calvó y Joan Amargós, y el cantante David Civera. "Te has hecho medio rosco del tirón", apuntó Roberto Leal.

Manu, por detrás

El madrileño fue todo el tiempo por detrás de la gallega. Tampoco le quedó otra opción. Tras plantarse Rosa con 22 aciertos, Manu quedó solo en el Rosco con 15 letras en verde y 54 segundos por delante. Tenía que meter el turbo si quería igualar o ganar a Rosa.

El madrileño llegó a 21 y en la H arriesgó y falló con la palabra horripilante. "Que causa horror con un sonido", dio como descripción Roberto Leal. Y la palabra correcta era horrísono. Manu, ya sin nada que perder, se lanzó a la piscina dos veces más y también falló.

Las despedidas

Antes de todo eso, Rosa se despidió de los últimos invitados del programa. "Agradecerle a mi equipo el trabajazo que habéis hecho y que me lo he pasado muy bien. Me habéis dado la tranquilidad y al mismo tiempo mucha energía, y lo de la energía en realidad va para los cuatro, porque ha sido fantástico: con hachas y cuchillos volando por todas partes. Muchas gracias y que os vaya muy bien”, pronunció la gallega.

Tras ella, fue el turno de Manu. Se despidió con su ya clásico poema, jugando con los nombres y apellidos de los famosos.

"Quería despedirme de los invitados. A David por dejarme estar a su Civera. Yo aún tengo pelo, pero no me importaría ser calvo como Michelle. Graias a mi compañera que ha valido por dos: por Adri y por Ana. Han sido unos días muy bonitos, no amargos", recitó.

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Dinero acumulado

Manu, con 292 programas a sus espaldas, lleva ganados 181.200 euros. Por su parte, Rosa lleva 162 programas y 84.000 euros acumulados. Tras ganar este jueves, sumó 1.200 euros, así que su bote personal sube hasta los 85.200 euros.

Además de los hitos como pareja, Manu tiene uno personal: es el segundo aspirante más veterano de la historia de Pasapalabra. Solo Orestes le supera, con 360 tardes en Pasapalabra.