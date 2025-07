Bombazo en la ruptura de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi tras desvelarse el verdadero motivo de la separación: "El la dejó a ella, lo aseguro cien por cien"

Ha sido una de las rupturas sentimentales más sonadas de este año y ya se sabe cuando se vive esta situación, lo mejor es poner tierra de por medio que te ayude a desconectar y salir del bucle. Eso mismo ha hecho Sheila Casas tras anunciar el fin de su relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Tras las especulaciones que ha habido a lo largo de estos día sobre los motivos que podrían haber llevado a la representante de famoso y al jinete poner punto y final a su historia de amor, ella ha decidido disfrutar de un plan familiar en el norte de España.

Sheila se ha dejado ver en una de las playas de Galicia junta a sus hermanos, Óscar Casas y el pequeño Daniel. Con ellos ha disfrutado este fin de semana, ha desconectado y ha recuperado la sonrisa tras vivir uno de los momentos más delicados de este año.

Cuando todo parecía que iba bien, Álvaro y Sheila anunciaban a través de sus redes sociales que habían decidido romper su relación, pero no explicaban los motivos que les habían llevado a hacerlo. Ahora, tras la entrevista de María José Suárez en '¡De viernes!' las especulaciones han sonado con más fuerza.

La modelo aseguraba conocer los motivos de la ruptura porque "son los mismos que la mía" y hablaba con ambigüedad de situaciones extremas que el jinete haría vivir a sus parejas y que sería el desencadenante del fin de la relación.

El verdadero motivo de la ruptura

Tras la inesperada ruptura entre la abogada y el jinete, las especulaciones no han dejado de crecer. Lo que pocos podían imaginar es la teoría que apunta a que habría sido el jinete el que habría decidido poner fin a su aparentemente idílico noviazgo con la hermana de Mario Casas. Una confidente anónima ha sido la encargada de revelar en Fiesta quién de los dos deja la relación realmente, pero sorprende con su confesión ya que en todo momento se ha creído que había sido Sheila: ''Puedo asegurar que es Álvaro Muñoz Escassi quien deja a Sheila, lo aseguro cien por cien''.

''A ver, Álvaro, después de salir de 'Supervivientes', ha dado de un cambio radical a su vida. Esta a otro rollo, es otra persona, no quiere o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas. Está está claro que la decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo. Situaciones sorprendentes, no se me ocurre otra palabra'', explica detalladamente.