Gloria Camila toma una drástica decisión tras la dura pérdida de su hermano: "El bienestar de una niña pequeña"

Gloria Camila aseguraba este sábado en 'Fiesta' que le parece "lamentable" que Tamara, hermana de Michu, se sentase al día siguiente de enterrar a la joven de 33 años para hablar de ella y arremeter contra la familia Ortega-Cano por, supuestamente, no haberse hecho cargo de la pequeña Rocío.

Tamara confesaba en 'TardeAR' que espera que Gloria Camila ahora se ocupe más de su sobrina y sepan estar en los momentos clave de su vida porque ella no va a estar continuamente propiciando el vínculo con la familia como hacía su hermana Michu.

Al ver las declaraciones de esta, Gloria le confesaba a Emma estar "alucinando" porque "no me lo esperaba, no es ni el momento para hacer esto y tampoco se lo merece y nosotros tampoco" y, aclaraba que "no voy a entra en una guerra, que parece que es lo que quiere. Le dije que me llamase para lo que necesitase".

Guerra mediática

En ese aspecto, parece que la hija de José Ortega Cano lo tiene claro, no quiere ninguna guerra y menos mediática: "A mí lo único que me interesa es el bienestar de una niña pequeña y ya está, o sea, y creo que todos tendríamos que mirar por lo mismo", explicaba ante las cámaras.

Además, dejaba claro que se trata de "una situación complicada" y que "hay que respetar también un poco el duelo y el luto" de cada uno, por lo que espera que nadie más acuda a los platós a hablar de ellos... pero ya se sabe cómo funciona este negocio, quizás la semana que viene volvamos a ver a otro familiar de Michu hablando de los Ortega.