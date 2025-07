El demoledor mensaje que Ana María Aldón ha recibido tras la pérdida del hijo de Ortega Cano: "Ahora mismo tú no eres pareja de..."

Días después del fallecimiento de Michu, la familia continúa afrontando momentos de gran dolor y adaptación, especialmente en torno al futuro de Rocío, la hija que tuvo con José Fernando. Inmaculada Gamaza, madre de la joven y abuela de la pequeña, ha querido compartir cómo están viviendo estos días y ha aclarado algunos puntos sobre la situación actual de su nieta.

Inma ha desvelado que el hijo de Ortega Cano, muy pendiente de su hija tras su muerte, ha retomado el contacto con la pequeña: "Hoy sí ha llamado José Fernando a Rocío. Y nada, está muy pendiente de Rocío, José Fernando, ya está. Sí, está muy pendiente", ha explicado. La abuela ha contado que el joven le ha reconocido que "la niña está hecha a mí, que la niña está acostumbrada a estar conmigo", y ha añadido que la pequeña Rocío, muy unida a su abuela, le expresa su deseo de no separarse de ella: "Dice, 'mamá, si me voy a Madrid no te veo'. Ay, mamá, 'me dice abuela', pero dice que yo ahora soy su madre. Pero bueno, yo soy su abuela. Dice, 'si me voy a Madrid no te veo'. Pero vamos a ver si poquito a poco, con las vacaciones de verano, si se vienen por aquí abajo a Chipiona o donde se vengan, o a Cádiz, se las quieren llevar unos días, que la niña se vaya un poco acostumbrando. Porque la niña tiene que dormir conmigo. Porque la niña llora. Entonces la niña tiene que dormir, de momento tiene que dormir conmigo".

Respecto a las declaraciones de Amador Mohedano sobre la educación de su nieta, Inmaculada se ha mostrado comprensiva, pero ha querido matizar: "Que dice Amador, Amador, hijo, que colegio, buen colegio, buenos colegios, que valen 2000 euros, pero aquí hay muy buenos colegios, han salido muy buenos maestros, sus abuelos maestros, y hay muy buenos colegios, y hay muy buenas clases de baile también. Que yo te he entendido, que yo sé que lo ha dicho con muy buena fe, pero por colegios más caros, mejor calidad, y educación la tengo yo, la tienen mis niñas, que por educación no te preocupes, que educación tengo yo, que educación tiene mis hijas, que educación tiene, voy a hablar en presente, Michu, porque la educación, no sé cómo será, si se adquiere o no sé cómo será, pero personas educadas somos. Ya está, Amador, yo te he visto, pero sé que te lo he dicho con mucho talento, y yo te he entendido".

Contundente mensaje a la diseñadora

También ha respondido a Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, recordando la implicación que tuvo en los primeros años de vida de Rocío: "Ana María, en el momento que nació Rocío, tú estabas todo el día llamándome por teléfono, diciendo que a la niña no le iba a faltar cariño, yo ahora te entiendo, yo ahora mismo tú no eres pareja de Ortega, entonces, la niña de momento su familia soy yo, son su abuelo, su padre, su tía, Tamara, mi sobrina, todo el que quiera ser su familia, va a ser su familia, pero ahora mismo la niña lleva desde que nació conmigo, que Ana María, que te entiendo también muy bien".

Inmaculada ha querido dejar claro que, aunque la familia Ortega Cano ha estado muy presente estos días, el día a día de la pequeña Rocío sigue ligado a su entorno más cercano: "Han estado aquí los días muy agotados, día y noche, mañana noche, mañana noche. Entonces, se tendrán que ir a su casa y hacer sus vidas, ¿no? No van a estar aquí".

La familia afronta ahora una etapa de cambios y adaptación, en la que la prioridad, según Inmaculada, es el bienestar emocional y la estabilidad de la pequeña Rocío, que sigue encontrando en su abuela el principal apoyo tras la pérdida de su madre.