'La garita' gana por la mínima en su estreno sobre el nuevo 'First dates' de Telecinco mientras 'El Grand Prix' lidera la noche

Las cadenas han renovado su parrilla con la llegada del verano, y La 1 ha estrenado 'La garita', que debuta con un correcto 9,6% en el access. Aunque empeora en varios puntos el dato de 'La revuelta' hace justo una semana, el nuevo formato consigue imponerse por unas décimas al renovado 'First dates', que salta a Telecinco con un 9,4%. Eso sí, quien lidera la franja es 'El hormiguero', que con sus reposiciones se alza hasta un 11%. Más tarde, el 'Grand Prix' mantiene su dominio del prime time con un 12,5%, aunque también cede más de un punto respecto a su anterior entrega.

La noche no trajo buenas noticias para Telecinco, que estrenó la tercera temporada de 'Desaparecidos' con un discreto 6,9%. Antena 3 tampoco logró brillar con 'Renacer', que bajó hasta el 9,7%. En laSexta, el cine con 'El pregón' se conformó con un 4,9%, mientras que en Cuatro, 'Río Salvaje' marcó un 5%. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' en el access registraron un 4,2% y un 7,1%.

En la tarde, 'Agárrate al sillón' aterrizó en Telecinco con un 8,1%, una décima por encima de lo que hizo 'Reacción en cadena' hace una semana. 'Sueños de libertad' mantuvo el liderazgo en Antena 3 con un 13,1% y 'Valle salvaje' firmó un 10,5% y un 10,7% en sus dos pases. 'Lo sabe, no lo sabe' creció hasta un 5,9% y 'Más vale tarde' subió para alcanzar un 7,2%. Por la mañana, La 1 cerró los Sanfermines con un 40,6%, 'En boca de todos' logró su máximo histórico con un 7% y 'Espejo público de verano' marcó un 12,1%.

PRIME TIME

La 1

La garita: 965.000 (9,6%)

Grand Prix: 909.000 (12,5%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.116.000 (11%)

Renacer: 761.000 (9,7%)

Telecinco

First dates: Summer resort: 934.000 (9,4%)

Desaparecidos. La serie: 449.000 (6,9%)

laSexta

laSexta clave: 502.000 (5,9%)

El intermedio: The very best: 489.000 (4,9%)

El taquillazo “El pregón”: 385.000 (4,9%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 389.000 (4,2%)

Viajeros Cuatro: 716.000 (7,1%)

Río Salvaje: 357.000 (5%)

La 2

Cifras y letras: 440.000 (5%)

Cifras y letras: 685.000 (7%)

Cine clásico “La fiera de mi niña”: 351.000 (3,7%)

Cine “La liga de la justicia”: 103.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

Vuelvo a empezar: 166.000 (6,3%)

La noche en 24h: Portada: 105.000 (6,2%)

Antena 3

Renacer: 213.000 (6,4%)

Telecinco

El rey del mando: 238.000 (7,9%)

laSexta

Cine “3 bodas de más”: 221.000 (6,6%)

Cuatro

Planeta Calleja: 125.000 (4,3%)

La 2

Metrópolis: 27.000 (1,2%)

Conciertos Radio 3: 11.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Tour de Francia: 1.022.000 (11,8%)

Valle salvaje: 791.000 (10,5%)

Valle salvaje: 770.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 628.000 (8,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.178.000 (13,1%)

Y ahora, Sonsoles: 814.000 (10,8%)

Pasapalabra: 1.603.000 (21,1%)

Telecinco

Tardear: 775.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 699.000 (9,8%)

Agárrate al sillón: 627.000 (8,1%)

laSexta

Zapeando: 453.000 (5,1%)

Más vale tarde: 536.000 (7,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 621.000 (7,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 418.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 459.000 (5%)

Grandes documentales: 243.000 (2,9%)

De tapas por España: 138.000 (1,9%)

Malas lenguas: 327.000 (4,5%)

MAÑANA

La 1

Vive San Fermín 2025: 666.000 (40,6%)

La hora de La 1: 421.000 (20,5%)

Mañaneros 360: 448.000 (14,1%)

Mañaneros 360: 664.000 (8,3%)

Antena 3

Espejo público verano: 315.000 (12,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 906.000 (17,3%)

La ruleta de la suerte: 1.518.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 284.000 (13,7%)

Vamos a ver verano: 362.000 (12,6%)

Vamos a ver más verano: 646.000 (9,6%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 10.000 (0,5%)

¿Quién vive ahí?: 60.000 (3%)

Aruser@s fresh: 179.000 (8,4%)

Al rojo vivo: 301.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (1%)

Alerta cobra: 24.000 (1,2%)

Alerta cobra: 39.000 (1,9%)

Alerta cobra: 68.000 (3,2%)

En boca de todos: 225.000 (7%)

La 2

That’s English: 2.000 (0,3%)

Inglés en TVE: 1.000 (0,1%)

Zoom net: 2.000 (0,2%)

Planeta selva: 14.000 (0,7%)

El archipiélago indómito: 29.000 (1,5%)

El escarabajo verde: 15.000 (0,7%)

Seguridad vital 5.0: 17.000 (0,8%)

Origen: 27.000 (1,2%)

De tapas por España: 31.000 (1,4%)

El western de La 2 “Sugar colt”: 79.000 (2,9%)

El cazador: 68.000 (1,5%)

El cazador: 107.000 (1,5%)

Saber y ganar: 263.000 (2,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.094.000 (22,7%)

Telediario 1: 1.107.000 (12%)

Informativos Telecinco 15h: 988.000 (10,7%)

laSexta Noticias 14h: 613.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 1: 474.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.790.000 (20,2%)

Telediario 2: 985.000 (11,1%)

Informativos Telecinco 21h: 757.000 (8,4%)

laSexta Noticias 20h: 530.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 379.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 97.000 (16,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (12,9%)

El Matinal (Telecinco): 237.000 (12,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,8%), Telecinco (9%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,8%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (10,6%), Telecinco (9,9%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,1%).