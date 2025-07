Tras soltar la bomba sobre el preocupante estado de Miriam Sánchez, Pipi Estrada reaparece con un inesperado mensaje: "Las adicciones le siguen pasando factura"

Hace unos días Pipi Estrada se sentaba en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar del complicado momento que atraviesa su ex Miriam Sánchez, que alejada del foco mediático lleva años luchando contra las adicciones y la depresión. Muy afectado, el periodista, que tiene una hija en común con la exactriz de cine para adultos -Miriam, que acaba de cumplir 18 años- reconocía lo complicado que es apoyar a una persona cuando ella no se deja ayudar.

"La salud mental es muy importante. Las adicciones le siguen pasando factura. Eso pertenece ya al pasado pero de alguna manera hay ahí un remordimiento, una forma de mirar hacia atrás. Se vale por sí misma, está en ese proceso de intentar salir adelante pero con la medicación es muy difícil, no avanzas. Al problema hay que darle la cara" reconocía.

La indiscreción de Pipi Estrada

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Miriam, que lleva una vida 'anónima' y llevaría muy mal que se esté volviendo a hablar de ella por esta 'indiscreción' de su ex. Y aunque no ha querido responder directamente a Pipi, sí ha emitido un comunicado con motivo de la mayoría de edad de la hija que tienen en común para pedir respeto por su privacidad, ya que la joven quiere seguir siendo anónima a pesar de que sus padres sean personajes públicos.

Arrepentido, y confesando que "respeta" y "aprueba" el comunicado que ha enviado la que fuera ganadora de 'Supervivientes' para proteger a su hija, el periodista ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón públicamente a Miriam. "Si ha habido molestia, que me perdone. Si ha habido malentendido, que me perdone, que evidentemente lo he hecho con la mejor intención, no sin ánimo de lucrarme, no sin ánimo de figurar en ningún sitio, simplemente lo he hecho por amor, por cariño y sobre todo, con las mejores intenciones, y repito, me ha salido todo de aquí" (se toca el corazón) ha expresado emocionado.

Sin embargo, sí ha querido responder a los que le acusan de querer lucrarse en los platós hablando de los problemas de salud mental de su ex: "No voy a desgastar ni un ápice de mis emociones al intentar convencer a esas personas. Ha habido periodistas que han dicho muchas tonterías, porque hay que ir a la raíz y hay que ir al fondo. Que yo con esto he querido figurar, exponerme, que como no tengo televisión, que tengo ganas de aparecer en televisión... que sepan todas esas personas que al día siguiente me han ofrecido televisiones, me han ofrecido programas, y he dicho que no. Y he dicho que no porque yo lo que dije lo he dicho, lo he dicho con el corazón, tengo el alma limpia, no tengo que convencer absolutamente a nadie, simplemente que a esa gente que está podrida por dentro, que sigan con su enfermedad". "Toda esa gente que hace juicios de valor gratuitos, lo único que les puedo decir, es que algún día la justicia divina los juzgará a ellos" ha sentenciado.

Cambiando de tema, Pipi se ha pronunciado sobre la polémica fiesta del 18 cumpleaños de Lamine Yamal y no ha dudado en darle un consejo y que su 'afición' por la noche no eche a perder su meteórica carrera futbolística. "Con todo el respeto par Lamine, cambia de dirección, en esta dirección te vas a estrellar. Tienes 18 años, tienes todas las condiciones para ser una figura de relevancia mundial durante muchos años. Claro que te tienes que divertir, eres joven y te tienes que divertir mucho, pero solamente te sugiero una cosa, un divertimento bien vivido y mejor entendido" ha apuntado, convencido de que el del Barça tendría que "cuidar mucho de su entorno. Es muy importante que tengas un entorno sano y para que tengas también tú unos acontecimientos positivos y buenos, porque en el club no ha gustado tanta exposición".