Habla María Pombo, tras confirmar que está embarazada de su tercer hijo: "Han sido tres meses de agonía total y de miedo; íbamos al ginecólogo por la noche"

Primeras palabras de María Pombo, tras confirmar este martes con un vídeo su tercer embarazo junto a su marido, el arquitecto Pablo Castellano. "Han sido tres meses de agonía total, íbamos al ginecólogo por las noches", contó la influencer este miércoles a sus seguidores a través de varias storys, en las que mostró su barriga.

Pombo confesó a sus más de 3 millones de fans en Instagram que no entiende cómo la revista "¡Hola!" pudo reventarles la feliz noticia esta semana, con una fotografías del bautizo en Cantabria de sus hijas, hijas de Marta Pombo y Luis Zamalloa. "Con todas las precauciones que hemos tomado y aún así se nos han adelantado. ¿Cómo es posible?", lamentó.

Muchos íntimos no lo sabían

Solo los "más íntimos" sabían la noticia e incluso había "mucha gente" de sus íntimos que lo desconocían y que se enteraron por la revista. Pese a todo ello, apuntó, prefiere tomárselo "bien", como "una consecuencia de mi trabajo", y de que la exclusiva llegó pasados tres meses, cuando ya la pareja lo iba a contar más pronto que tarde. Lo mismo pasó, según recordó, con sus hijos Martín, que ahora tiene 4 años, y Vega, de 2.

Máxima discreción

"Íbamos al ginecólogo por las noches, entrábamos por el garaje y luego por el montacargas para que todo fuese lo más discreto posible", desveló María Pombo. A diferencia de sus otros dos embarazos, con Martin, la influencer ha confesado que lo ha pasado "mal". Y no solo por las náuseas. "He estado super apática, diría que triste. He pasado mucho miedo. Iba a cada ecografía esperando escuchar el latido de su corazón, al contrario de lo que me pasó con el primero que solo esperaba saber que era niña", se sinceró.

El vídeo de la confirmación

"I had a dream… I got everything I wanted", escribió la pareja a última hora de este martes, junto a un vídeo de María y Pablo en una playa de Cantabria, entrando con sus hijos (Martín, de 4 años, y Vega, de 2) en el mar. Al final, la influencer y el arquitecto se giran, mostrando ella su barriguita y acariciándola. Rápidamente, la publicación recibió miles de "me gusta" (ya van más de 400.000) y miles de comentarios (más de 6.000). Todos o casi todos de ellos positivos.

María Pombo muestra su barriga de embarazada / @mariapombo

Los seguidores de la popular influencer no se explican cómo pudo ocultar la barriga, bastante prominente, durante todo este tiempo. "Cómo ha podido ocultar esa barriguita tan linda tanto tiempo, veo sus fotos y ni en una se nota", escribió uno de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. María Pombo le contestó: "Metiendo mucha tripa, sobre todo en photocalls".

Miles de felicitaciones

Las felicitaciones de sus amigos se cuentan por cientas. "Una casa llena de vida!! Os quiero", comentó el influencer Tomás Páramo. Su mujer, María de Jaime, también reaccionó a la gran noticia: "Que emoción!!!!!!!!". "Os amo mis chicos", escribió María Frubies. "Vuestro sueño hecho realidad. 3 hijos en casa", dijo Teresa Andrés Gonzalvo. "Lloro de emoción. Felicidades", señaló Rocío Osorno. "Enhorabuena preciosa", indicó Dulceida.