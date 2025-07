Manu y Rosa se van de vacaciones en Pasapalabra y estos son sus planes para el verano

"¿Qué quieres hacer en verano, Manu? No te he preguntado ni a tí ni a Rosa por las vacaciones", pronunció Roberto Leal en el programa de este martes en Pasapalabra. De momento, Antena 3 no ha comunicado ningún cambio en su programación, dado que el bote está muy caliente. El madrileño y la gallega jugarán este miércoles por 1.870.000 euros. Su bote ya es el segundo más alto de la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 y los espectadores esperan ansiosos que el esperado momento llegue. Buena prueba de ello son las cifras de audiencia. Pasapalabra es líder absoluto de la televisión con 1,5 millones de seguidores.

Habrá bailes

Sin embargo, el comentario de Roberto Leal podría ser un adelanto de lo que está por venir. Después de más de un año en Pasapalabra, Manu tiene más que merecidas las vacaciones. En concreto, el madrileño lleva 295 programas (este miércoles serán 296), desde que Óscar Díaz, el último ganador, se llevó un bote de 1,8 millones de euros. "Aprender baile", contestó Manu a Roberto sobre sus planes para este verano. El concursante tiró de ironía con su respuesta, ya que es más que conocido su psicosis a salir a bailar. De hecho, en su larga trayectoria en el concurso, solo lograron levantarle de la silla en tres ocasiones. La última vez fue a finales del mes pasado, con Belinda Washington.

Rosa y Manu en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Escuchar mucha música

¿Y Rosa? ¿Qué hará la gallega en vacaciones? Al igual que Manu, tiró de ironía. "Yo me pondré una listas muy largas de Spotify para sacar más pruebas", dijo, en referencia a la prueba musical de La Pista, en la que ambos concursantes son bastantes malos.

Dos "lapsus"

Rosa iba lanzada este martes en Pasapalabra cuando sufrió un "lapsus". O más bien dos. "Con la V, empezar a brotar verde en los campos y cubrirse de tallos y ramas los árboles", pronunció Roberto Leal. "Vegetar", contestó rápidamente la gallega, arrepintiéndose al segundo. Era verdecer. En la U, Rosa volvió a caer. "Conducto por donde se expulsa la orina desde la vejiga hasta el exterior", dio como definición el presentador. Y la respuesta fue uréter en vez de uretra. "Lo sabías de sobra", afirmó Leal al ver el segundo bajón de Rosa.

Con dos fallos y 21 aciertos, los mismos que sumaba Manu, Rosa se quedó sin opciones de bote. Un bote que ya asciende a 1.864.000 euros. El madrileño, ya solo en el Rosco, lo intentó, pero también falló. Sin ninguna respuesta clara, el madrileño decidió plantarse para evitar llegar a la Silla Azul, cuando aún tenía 17 segundos de tiempo por delante.

Las despedidas

Rosa volverá a la Silla Azul, tras pasar por ella también este martes. En ella se enfrentó a José María, un informático madrileño que trabaja en una empresa de transportes. Pese a que cada vez los nuevos aspirantes llegan mejor preparados, la gallega superó el duelo con facilidad. Fue antes del Rosco frente a Manu cuando Rosa se despidió como siempre, cada tres programas, de los últimos invitados. En esta ocasión de Carme Barceló, Fernando Guillén Cuervo, Dani Muriel y Astrid Janer.

"A los cuatro quería deciros que ha sido genial estar en esta comunidad de catalano parlantes. Me lo he pasado muy bien. A las debutantes espero que lo hayáis pasado lo suficientemente bien como para querer volver y a mi equipo muchísimas gracias por todo el trabajo y por lo bien que lo habéis hecho”, pronunció.

Manu también tuvo palabras de despedida para los cuatro, dedicándoles su ya clásico poema, jugando con sus nombres y apellidos. “Quería despedirme de los invitados. A Fernando, porque ha estado astuto y listo como un Cuervo. Está claro que vais a tener buen Carma. A mi gran compañero Dani que me estaba murieldo de ganas de que volvieses y a mi gran compañera, que actúa fenomenal y es una gran Astrid”, recitó.