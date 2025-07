María Pombo confirma su embarazo mostrando su barriga y sus seguidores no se explican cómo pudo ocultarla estos meses: "Metiendo mucha tripa"

María Pombo y Pablo Catellano confirmaron a última hora de este martes lo que era ya un secreto a voces: su tercer hijo (o hija) está en camino. "Nuestra exclusiva para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros (aunque se nos hayan adelantado...)", escribió la influencer en referencia a la exclusiva que dio esta semana la revista "¡Hola!" con su embarazo. Y todo a raíz de una fotografías en las que parecía mostrar una incipiente barriga durante la celebración del bautizo de sus sobrinas María y Candela, hijas de su hermana Marta Pombo y Luis Zamallosa este fin de semana en Cantabria.

"I had a dream… I got everything I wanted", escribió la pareja, junto a un vídeo de María y Pablo en una playa de Cantabria, entrando con sus hijos (Martín, de 4 años, y Vega, de 2) en el mar. Al final, la influencer y el arquitecto se giran, mostrando ella su barriguita y acariciándola. Rápidamente, la publicación recibió miles de "me gusta" (ya van más de 400.000) y miles de comentarios (más de 6.000). Todos o casi todos de ellos positivos.

Cómo ocultó la barriga

Los seguidores de la popular influencer no se explican cómo pudo ocultar la barriga, bastante prominente, durante todo este tiempo. "Cómo ha podido ocultar esa barriguita tan linda tanto tiempo, veo sus fotos y ni en una se nota", escribió uno de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. María Pombo le contestó: "Metiendo mucha tripa, sobre todo en photocalls".

Miles de felicitaciones

Las felicitaciones de sus amigos se cuentan por cientas. "Una casa llena de vida!! Os quiero", comentó el influencer Tomás Páramo. Su mujer, María de Jaime, también reaccionó a la gran noticia: "Que emoción!!!!!!!!". "Os amo mis chicos", escribió María Frubies. "Vuestro sueño hecho realidad. 3 hijos en casa", dijo Teresa Andrés Gonzalvo. "Lloro de emoción. Felicidades", señaló Rocío Osorno. "Enhorabuena preciosa", indicó Dulceida.

El vídeo de Pablo Castellano y María Pombo que confirma el embarazo / @mariapombo @pablocastellano86

La paternidad coincide con el décimo aniversario de la pareja (que se dio el "sí quiero" en 2019) que, tras haber atravesado varios altibajos en su relación (y de confesar que acuden a terapia para "reencontrarse") están en su mejor momento.

Sexo y fecha prevista de parto

Padres de Martín, de 4 años, y Vega, de 2, María y Pablo nunca han ocultado sus deseos de tener una familia numerosa. Un objetivo que cumplirán en unos meses, aunque por el momento apenas han trascendido detalles de su tercer hijo, cuyo sexo y fecha de nacimiento continúa siendo una incógnita a la espera de que pase un tiempo prudencial para gritarlo a los cuatro vientos.

Sara Fernández

A finales de junio, precisamente, la pareja acudía en familia al estreno de 'Jurassic World' y el arquitecto dejaba entrever -aunque en ese momento no caímos en la cuenta- que la influencer estaba embarazada: "Después de tener dos hijos que ves que están sanos, lo único que pido es que nazca sano. Ya sea lo que sea da igual porque lo amas exactamente igual. Sea niña o niño, le amas igual. Así que yo quiero que nazca sano" expresaba. Unas declaraciones que ahora cobran todo el sentido.