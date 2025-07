¿Pidió Michu que su hija se quedase con Ortega Cano? El torero reacciona a los ataques en los platós

El fallecimiento de Michu el pasado 7 de julio tras sufrir un fallo cardíaco ha desatado una guerra sin cuartel entre su familia y los Ortega Cano por el futuro de la hija que tenía en común con José Fernando, Rocío, que el pasado mayo cumplió 8 años.

A pesar de que se especula que la joven expresó su voluntad de que la niña se quedase con el torero si algún día le pasaba algo, consciente de que en Madrid estaría mejor que en Arcos de la Frontera con su madre y con su hermana, el viudo de Rocío Jurado y Gloria Camila apuestan por la prudencia en estos duros momentos y, aunque aseguran que les encantaría que la pequeña viviese con ellos, insisten en que es un tema que tienen que hablar con abogados y con la familia de Michu.

Mientras tanto, Tamara, hermana de la fallecida, ha comenzado un periplo por los platós de televisión atacando a la familia paterna de su sobrina e, insistiendo en que Rocío se quedará con ella y con su madre en Cádiz, les ha acusado de no ocuparse ni preocuparse nunca por la niña.

Especialmente dura se ha mostrado con Gloria Camila, a la que ha acusado de ser falsa, mentirosa, y de tener mucha maldad, apuntando que se portó fatal con Michu y que ahora, en su memoria, ella ha decidido contar la verdad de cómo trataban a su hermana y de cómo, desde que murió, no se han preocupado por la niña. Tanto es así que no ha dudado en asegurar que lo peor que le pasó a su hermana fue conocer a los Ortega Cano.

Unas declaraciones que han hecho reaccionar al torero que, a pesar de su temple habitual ante las cámaras y de guardar silencio absoluto, no ha podido evitar una sonrisa irónica y demoledora al escuchar los ataques de Tamara, a los que sin embargo ha preferido no responder, dejando en el aire si es cierto que no se han ocupado de la niña, y qué le parece lo que ha dicho sobre Gloria Camila.

De nuevo muy serio y cabizbajo tras no contenerse con las preguntas sobre la hermana de Michu, Ortega Cano tampoco ha querido pronunciarse sobre el desgarrador adios que José Fernando le ha dado a la madre de su hija a través de redes sociales una semana después de su muerte, dejando en el aire si su hijo y él se unirán al plan familiar este fin de semana en la playa de Gloria Camila y la pequeña Rocío.