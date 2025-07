Última hora sobre el estado de Lydia Lozano tras sufrir una dura pérdida: "Tengo sus cenizas en mi casa"

Alejada del foco mediático tras la cancelación de 'La familia de la tele' Lydia Lozano ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado sobre cómo está llevando esta nueva etapa en su vida.

La colaboradora de televisión está "viviendo mi duelo, porque yo del tanatorio me fui al desfile de La 1 y no viví mi duelo, con lo cual, lo dije en directo... hablo con mi madre, que tengo las cenizas en mi casa, hablo, 'qué tal estás, no te duelen los huesos, a mí sí'".

Aunque está alejada de la televisión, la periodista está al día de toda la actualidad y no ha tenido reparo a la hora de hablar de las Campos, asegurando que "son unas cracks" porque "nunca he visto a una familia que le saque tanto partido a la prensa del corazón".

Tiene mucho que aprender

También ha tenido palabras para la pequeña del clan, Alejandra Rubio, después de que se la haya criticado por su actitud con la prensa y ha confesado que "siempre he dicho que tendría que aprender mucho, sobre todo de la abuela".

Por último, sobre la ruptura sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, ha comentado que "la que se lía con Escassi ya sabe dónde está, pero Sheila es maravillosa".