El verdadero motivo que ha desatado la guerra entre la familia de Michu y Gloria Camila: "Me queda mucho por contar"

Lejos de dar un paso atrás en sus ataques a la familia Ortega Cano tras la muerte de Michu, la hermana de la ex de José Fernando, Tamara Rodríguez, ha vuelto al plató de 'TardeAR' para reafirmarse en que la familia paterna de su sobrina Rocío ni se ha ocupado nunca de la niña, ni se preocupa por ella después del fallecimientro de su madre el pasado 10 de julio.

Especialmente dura se ha mostrado con Gloria Camila, a pesar de que la hija de Rocío Jurado ha afirmado que la gaditana miente, ha defendido muy afectada que en los últimos tiempos tenía muy buena relación con Michu, y ha dejado claro que ella siempre se ha desvivido por su sobrina.

Tamara, hermana de Michu / EUROPA PRESS

Sin poder contener las lágrimas, Tamara ha mostrado los mensajes que la hija de Ortega Cano le mandó tras la muerte de su hermana, y la ha acusado de tener "mucha maldad" y una cara que no muestra ante las cámaras. "Ni una semana has esperado. Increíble lo tuyo, en vez de velar a tu hermana ahora vas a contar mentiras. Qué pena que no quieras ver la realidad o que no te interese" es lo que le reprochó Gloria Camila horas después del entierro de la joven.

Rotunda, la hermana de Michu ha insistido en que la colombiana no se ocupa de su sobrina, y ha asegurado que ahora que la madre de la pequeña está muerta, va a ser ella la que, "en su memoria", va a contar "quiénes sois de verdad" los Ortega.

Unas declaraciones que provocaban que la hermana de José Fernando se pusiese en contacto con el programa para desvelar que este fin de semana recogerá a Rocío para irse con la pequeña a la playa, demostrando así que si está volcada en su sobrina tras el fallecimiento de su madre.

Gesto que Tamara ha criticado duramente ante las cámaras de Europa Pres: "Se va acercar el fin de semana, pero echarse la responsabilidad. A ver si quiere. Ella se va a llevar a Rocío el fin de semana, guay, me la llevo a la playa, la disfruto yo. Pero que echarse la responsabilidad es muy diferente. O sea, échate la responsabilidad de una menor. Es a lo que yo me refiero. De preocuparse, digo, de preocuparse". "Que ella está mejor con mi madre y conmigo, vamos, eso seguro" asegura tajante.

"No conocéis a la verdadera Gloria, vamos, en privado es muy diferente. Que por fuera todos somos muy guays, a la hora de las fiestas y demás, muy bien, muy guay. Pero en privado, en privado, realmente como persona. Preguntarle a ella cómo es, realmente como persona que se describa" advierte, reafirmándose en que la hija de Ortega tiene "maldad".

Para que esta guerra llegara a su fin, como asegura, la familia de José Fernando "tiene que preocuparse, ocuparse más de Rocío. No solamente el fin de semana me la llevo a la playa porque es verano. No, que se ocupen del día a día de ella, todo, o sea, lo que es, aunque no esté con ello, porque esté con mi madre y conmigo, la responsabilidad también. O sea, yo creo que se entiende, que ya lo he dicho un montón de veces".

Según el entorno de Michu, su relación con Tamara era más bien distante, y amigas de la joven han asegurado que su hermana no estaría en condiciones de ocuparse de su hija, de ahí que ella misma hubiese expresado su voluntad de que si le pasaba algo, quería que su pequeña se fuese con la familia Ortega Cano. Algo que su hermana ha negado dolida: "Eso no es cierto. Podéis ir allí a San José del Valle a preguntar y preguntar cómo era la relación con mi hermana. Os van a decir que yo protegía mucho a mi hermana y estaba muy pendiente de mi hermana. Lo que pasa es que estas amistades son de tres, cuatro, cinco años. Entonces, claro, mi hermana vive independiente. O sea, ella tiene ya su vida, tiene su niña. Pero yo tengo contacto con mi hermana todos los días. Vamos, lo tengo aquí en mi móvil. Cuando yo no estaba trabajando, lo que he tenido que hacer, lo he hecho. Ayudarle mucho también con Rocío. Tema de academia. O si he tenido que ir a recogerla de algún sitio. O recoger incluso cosas de Rocío. O sea, lo que es ocuparse de la niña. No solamente para la playa, para el fin de semana".

Volviendo a la carga contra Gloria Camila, Tamara asegura que no se portó bien con Michu. "Yo lo hago en memoria de mi hermana porque es que la trataba muy mal. Y Gloria le dice a mi hermana que le va a echar un abogado. Y mi hermana me llama con mucho disgusto diciéndome que encima de que está ahí eso, que le quería echar un abogado, le dijo Gloria a Camila. Y José también, los dos. Los dos se ensañaron bien con mi hermana" sostiene, explicando que si no lo contó en su momento es por respetar la decisión de su hermana y porque sabía "que después iba a estar otra vez con ellos por la niña".

Sin embargo, tras el fallecimiento de Michu advierte que "en su memoria, lo que tenga que decir, lo voy a decir. Lo siento, porque sí, porque es que me duele. Y como me duele, pues lo tengo que decir". "Yo solamente dije que debe de ocuparse de su sobrina y me dice a mí mentirosa, falsa. La primera que está faltando es ella, además de su forma de ser, de Gloria Camila. Con mi hermana también actuaba igual. O sea, que ella públicamente todo lo que tú quieras, mucho postureo, todo muy guay. Pero que en privado, Gloria Camila no es así. Vamos, lo sé porque han pasado muchas cosas. No solamente eso, han pasado más cosas. A mi hermana la trataron fatal. Le ha soltado muchas patadas a mi hermana, muchísimas. A mí mi hermana me dolía, me duele y me va a doler toda la vida, eso seguro" sentencia.

Por eso, tiene claro que no se va a callar ya que, como advierte, "no voy a callar, tengo mucho que contar, pues claro". "Ella hace una entrevista y mete la guerra más todavía. Pues la vas a tener, pues claro. Como persona tengo derecho a contestar, a defenderme, pues claro. Yo solamente dije que se ocuparan de la niña, solamente. O sea, ella lo podría haber hecho un poco más light, pero no, más, pues más, como quieras. O sea, que realmente ella es la que ha entrado y la que ha empezado a decir también cosas y peor. O sea, que la mentirosa y la falsa es ella" asegura.

¿Llegará en algún momento la paz? Como reconoce, "Yo no creo. Porque Gloria es así. Gloria a mí no me ha llamado nunca, no llama. Ella personalmente a mí no me gusta por el tema de Rocío. Vale, iré cediendo mientras vaya viendo a ver, pero que se ocupe, que se preocupe, que se ocupe más de Rocío en el sentido de responsabilidad. Vale, porque para ir a la playa nos gusta a todos irnos a la playa y disfrutar ella, que es la egoísta en ese aspecto. O sea, que se preocupe más de que se ocupe más de la vida personal, de Rocío, o sea, echarse la responsabilidad".