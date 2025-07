El ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra carga contra el precio de los alquileres en Madrid: "Están en un plan imposible"

Rafa Castaño, el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra, con 2,2 millones de euros, ha vuelto a la televisión. En esta ocasión a Telecinco como concursante del nuevo programa de la cadena, "Agárrate al Sillón", tras la cancelación del concurso "Reacción en cadena".

"Agárrate al Sillón" arrancó oficialmente el pasado lunes, ocupando la franja de las 20.00 horas de lunes a viernes, como Pasapalabra, que sigue siendo líder absoluto de las tardes con más de un millón de espectadores. Conducido por Eugeni Alemany, el formato cuenta con Rafa Castaño como primer campeón a batir. En cada entrega, seis concursantes se enfrentan en diferentes fases hasta llegar al duelo final con el campeón del sillón, que disfruta de ventajas exclusivas y puede acumular importantes premios en metálico.

De periodista a experto en IA

Aprovechando el regreso de Rafa Castaño, eltelevisero ha entrevistado al ganador de Pasapalabra. La pregunta de en qué se gastó el bote de 2,2 millones de euros era obligada. "Yo quería cambiar de vida ya antes del bote y aproveché para dar un cambio a mi vida. Estuve preparando Inteligencia Artificial y ahora de hecho me dedico a eso en una consultora tecnológica", reveló el periodista sevillano.

Nada de lujos

Castaño dijo más: "Tuve la suerte de que como ya había ganado dinero, no tanto dinero, en otros concursos, me llegó el bote con la cabeza amueblada. No me volví loco, no tengo gastos caros. Entonces, bueno, está invertido, está repartido y con paciencia eso dará sus frutos".

Los alquileres en Madrid

¿Y ningún capricho se ha dado? Alguno sí que hubo, pero poca cosa. "Algún viajecillo. De alquiler, tal y como está Madrid, me pude permitir un piso un poquito mejor. Pero Madrid, aunque el piso sea pequeñito, está en un plan imposible", se quejó.

Adiós a Reacción en cadena

Telecinco despidió el sábado 12 de julio "Reacción en cadena" con la emisión de su último programa. El concurso de Ion Aramendi cedió así su espacio a "Agárrate al Sillón", tras más de un año en parrilla, siendo uno de los formatos más estables de la cadena en los últimos tiempos. Sin embargo, la audiencia no funcionó lo que debería, teniendo al otro lado, en Antena 3, a Pasapalabra, que arrasa en espectadores.

Emoción en Pasapalabra

El duelo entre Manu y Rosa, además, está de lo más emocionante y el bote ya supera los 1,87 millones de euros. Su bote ya es el segundo más alto de la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. El récord lo tiene precisamente Rafa Castaño, que en marzo de 2023 se llevó la friolera de 2.272.000 euros.