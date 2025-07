La hermana de Michu explota y reacciona a la demanda de Gloria Camila: "Mi hermana hubiese estado muy de parte mía"

Harta de los ataques de Tamara Rodríguez, hermana de Michu, Gloria Camila ha tomado una firme decisión después de que la gaditana afirmase que lo peor que le pasó a la joven fallecida fue conocer a la familia Ortega Cano, y de acusar a la hija del torero de tener "mucha maldad", de ser "falsa", "mentirosa", y de no preocuparse por su sobrina Rocío, de ocho años.

La hermana de José Fernando se ha sentado en el plató de 'TardeAR' y, dolida por las "faltas de respeto" de la tía materna de la pequeña, ha anunciado que va a demandar a Tamara: "Yo sé mi relación con esa personita y no debería exponerla tanto. No voy a contestarle, sé mi verdad, sé cómo soy y no tengo que demostrarle nada a nadie. Dicho esto, voy a emprender acciones legales contra Tamara. Me voy a mantener en mi sitio como colaboradora pero nada más" ha asegurado.

Tamara, hermana de Michu / EUROPA PRESS

Una advertencia que parece no haber causado ningún efecto en la hermana de Michu, que ha vuelto a arremeter contra Gloria Camila, revelando que no va a pasar el fin de semana con la niña como ella misma reveló en el programa de Mediaset. "Bueno, por lo visto he hablado con mi madre y no, el fin de semana no. Mi madre dice que es un día. O sea, el viernes se supone que va con ellos. Se supone. Es lo que yo tengo entendido, que es un día, uno" ha comentado sorprendida, dejando claro que ella "en ningún momento" ha impuesto que la pequeña no se vaya con su familia paterna. "Yo al contrario. Rocío los conoce porque, claro, mi hermana es la que vinculaba a la niña y no me importa que esté un día con ellos. Un día, porque un día es lo que van a recoger a Rocío. Es lo que yo tengo entendido" ha insistido, insinuando que los Ortega siguen sin ocuparse de Rocío.

Una semana después de la muerte de Michu, José Fernando ha roto su silencio y le ha dedicado un desgarrador mensaje a través de redes sociales. Un post que Tamara no ha dudado en comentar: "José es así. Yo cuando veo cosas de José como lo conozco y sé que José no... Pero bueno, si él transmite sus sentimientos así y lo necesita como duelo, como desahogo... No lo he visto ni bien ni mal. O sea, él es el padre de mi sobrina, de su hija. Bueno, tuvo una relación con mi hermana y por último también tenían contacto y demás. Entonces, bueno, no lo he visto ni bien ni mal. Lo he respetado y ya está".

Firme en su postura de atacar a los Ortega, la gaditana defiende que lo único que ella ha dicho es "que se ocupasen de la niña, o sea, preocuparse, echarse la responsabilidad". "Después entró Gloria y ya Gloria empezó ya atacando más fuerte y claro, lógico que yo como persona pues me defienda, está claro, pero que yo en ningún momento... Solamente dije que se ocupen, que la responsabilidad de Rocío, que se preocupen, que se informen de la vida privada de Rocío" sentencia.

Y, como desvela, si Michu no lo reclamó en vida fue "porque Gloria la tenía muy por debajo de sus zapatos". "Mi hermana siempre era la que iba a vincular a la niña con ellos. O sea, que no veía yo que de ellos saliese el preocuparse verdaderamente" insiste, convencida de que la fallecida "hubiese estado muy de parte mía porque sabe realmente que yo sé lo que hay". "Lo que estoy diciendo es cierto y lo hago por mi hermana. Sé que mi hermana estaría muy orgullosísima de mí, seguro" asegura rotunda.

De ahí que tenga claro que va a "llegar hasta el final" porque "tarde o temprano, al no estar mi hermana, yo sé que ellos iban a darle la espalda en poco tiempo a Rocío, y es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es eso, de que sigan, por lo menos, que se preocupen, que se ocupen".

¿Cree Tamara que los Ortega van a reclamar la tutela de la menor para que viva con ellos en Madrid? Como apunta segura, "ellos no lo van a hacer, no lo pueden hacer, porque Rocío está en el cole. Rocío tiene su academia, o sea que no. Además, eso tendría que decirlo ya en tema ya judicial y demás, y no va a pasar, porque Rocío tiene su vínculo, tiene sus amigas, tiene su academia, tiene su cole, tiene a su abuela, tiene a su tía, tiene parte materna. O sea, quitarla de ahí, Rocío lo va a pasar, pero mal no, peor todavía. Y eso es lo que nosotros no queremos, está claro".