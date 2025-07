El sorprendente entrenamiento de Óscar y Mario Casas en plena calle (y sin camiseta)

Mientras Sheila Casas está en el ojo del huracán mediático por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, sus hermanos Óscar y Mario Casas atraviesan un gran momento a nivel sentimental al lado, respectivamente, de Ana Mena y de Melyssa Pinto. Y, a pesar de que ambos prefieren mantener su vida amorosa alejada de los focos, lo cierto es que sus relaciones con la cantante y con la influencer están totalmente consolidadas. ¡Solo queda que posen juntos en un photocall y griten a los cuatro vientos su felicidad!

Compaginando a la perfección sus historias de amor con su faceta más familiar, el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' y su hermano pequeño nos han regalado unas imágenes presumiendo de cuerpos en plena calle mientras hacían deporte juntos bajo el sol.

Lejos de entrenar en el gimnasio para escapar de las altas temperaturas, Mario y Óscar han optado por practicar algunos movimientos de boxeo junto a su entrenador en un parking en los exteriores del local, perfeccionando su técnica y presumiendo de sus anatomías perfectas fruto de horas y horas de entrenamiento.

Algo que el novio de Ana Mena ha lucido apostando por no llevar camiseta dejando a la vista sus abdominales, mientras su hermano mayor, con una diadema para que el pelo -algo más largo que en sus últimas apariciones- no le molestase, y una camiseta sin mangas que destacaba sus músculos, nos ha dejado con las ganas de ver su 'six pack'.

De lo más concentrados, y demostrando su compenetración, los Casas han escuchado atentamente las indicaciones de su personal training antes de lanzarse a practicar, uno delante del otro a escasa distancia, los golpes de boxeo, su secreto para presumir de tener dos de los cuerpos del verano.