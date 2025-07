Terelu Campos regresa de sus vacaciones en República Dominicana y anuncia posado veraniego: "Para que se critique..."

Terelu Campos se encuentra de nuevo en España tras su viaje 'relámpago' de cuatro días a República Dominicana en compañía de unos amigos. Fue el pasado sábado cuando la presentadora abandonaba nuestro país rumbo al Caribe, y las especulaciones respecto al motivo de sus vacaciones no han cesado. Y es que muchos apuestan a que ha viajado a este destino paradisíaco para hacer una exclusiva posando en bañador después del comentadísimo reportaje de Carmen Borrego en traje de baño en portada de 'Lecturas' afirmando que a Alejandra Rubio "le sobramos todos".

¿Ha viajado la hija de María Teresa Campos a Punta Cana para 'vengarse' de su hermana y contestar a su polémica entrevista? Como ha asegurado minutos después de aterrizar en Madrid, la respuesta es "no": "O sea que, la cabeza, vamos, me va a estallar. De verdad que no he hecho ningún posado. Que lo voy a hacer, pero que no lo he hecho. Me he ido de vacaciones" ha asegurado rotunda, revelando que aunque le ha dado tiempo de descansar "muy poquito", le apetecía hacer esta escapada con amigos. "Nada más han sido cuatro miserables días. Ojalá hubiera podido ser una semana completa" se lamenta.

A punto de ponerse al frente de 'Fiesta' como sustituta de Emma García durante este verano, Terelu todavía no sabe si podrá disfrutar de unos días de vacaciones con Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y su nieto Carlo, al igual que está haciendo Mar Flores en Ibiza junto a la pareja y su bebé. "Imagino que podré, claro. Lo voy a intentar, cariño. Lo voy a intentar, pero la vida no siempre te pone las cosas fáciles" ha confesado sincera.

"A ver, chicos, acabo de aterrizar de ocho horas de vuelo con desconexión absoluta con España, gracias a Dios" ha afirmado esquiva cuando le hemos preguntado qué le parece el comunicado que ha emitido su 'consuegra' para proteger la intimidad de su nieto durante su estancia en su casa en la isla pitiusa, pidiendo a los paparazzi que no pongan en peligro su intimidad para conseguir una foto de su familia, dejando claro además que no piensa revelar qué le ha contado Alejandra de sus vacaciones con Mar: "Es que no pienso decir ni una palabra, vamos" ha sentenciado.

Respecto a su nuevo proyecto profesional como presentadora del programa de los fines de semana de Mediaset, Terelu reconoce que está "muy contenta". "Mucho trabajo este verano, sí, hija sí, pero bueno, ya sabéis cómo es nuestro trabajo que o no tenemos nada, o no viene todo a la vez. Es un año a lo mejor de recogida, ¿no? De haber sembrado" asegura.

Y no será lo único, ya que aunque mantiene que todavía no ha hecho su tradicional posado veraniego en bañador, sí que lo piensa hacer: "Para eso se hace, para que se vea, se comente, se critique" ha zanjado, consciente de que su exclusiva dará tanto que hablar como la de su hermana.