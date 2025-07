Hiba Abouk reniega de Escassi y se planta ante los medios con una petición: "Si queréis os hago un croquis..."

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi protagonizaron uno de los romances del verano en 2024. Con el fin de las vacaciones llegaba también el de su breve pero intensa historia de amor. Un año después, el jinete vuelve a convertirse en noticia por su ruptura con Sheila Casas tras su paso por 'Supervivientes', que ha provocado que la ex del andaluz, María José Suárez, insinúe que tiene un "lado oscuro" que no conocemos, y que a su lado vivió situaciones que podrían ser denunciables.

Un asunto que no tiene nada que ver con Hiba que, sin disimular su hartazgo porque le pregunten por Escassi, ha revelado su decisión respecto a él y ha hecho una desesperada petición a la prensa. "He decidido que no voy a hablar de algo que no sea de mí. Es que me preguntáis por terceras personas, que es que ya somos y yo os pregunto por vuestra familia en quinto... Entonces, me da igual, pero es que ha pasado un año y la realidad cambia y no es que no sé nada de nada de lo que me preguntáis. Es que no tengo ni idea" ha asegurado tajante, dejando claro que no tiene ningún tipo de relación con el sevillano y que no sabe nada sobre su ruptura con Sheila.

"Por favor, dejadme de preguntar... Hombre, ya estaría. ¿No entendéis que mi silencio es porque no tengo nada que decir sobre este tema? Por favor. Es que no te voy a decir nada de eso. Es que no quiero entrar ahí, no te pienso contestar" ha rogado durante su paso por la alfombra roja de los Premios de la Academia Nacional de la Moda.

"No estoy enfadada, pero yo creo que ya... Si queréis os hago un croquis, os lo explico un poco mejor. Pero yo creo que ya mi silencio está bastante...Creo que he sido bastante ya, ¿sabes?" ha explicado, dejando claro que su silencio no significa que tema represalias por parte de Escassi: "Qué miedo ni qué miedo? ¿Qué miedo ni qué miedo? Por favor. No, no va por ahí, no tergiverséis esto para nada. No, va por una voluntad mía, que sabéis cómo he sido, pues no querer hablar de nada que no sea mi trabajo" ha sentenciado.