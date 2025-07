Montoya da el paso definitivo tras su adiós televisivo y se prepara para su reaparición: "La quiero mucho"

Hace más de una semana que no se dejaba ver ante las cámaras y ahora, José Carlos Montoya ha reaparecido más seguro de sí mismo que nunca, sin hacer caso a las críticas que ha recibido tras alejarse de la televisión y refugiarse en su familia, en su Utrera natal.

A todos aquellos que le han tachado de 'sobreactuado', Montoya les envía un mensaje: "Todo no vale. De verdad, yo soy como soy" y ha asegurado que se encuentra "un poquillo mejor, un poquillo mejor", dejando en el aire si volverá a la televisión: "Paso a paso".

Montoya ha querido agradecer públicamente el apoyo de sus fans y de su amiga Carmen Alcayde, quien ha estado defendiéndole por los platós de televisión: "Muy agradecido siempre, paso a paso. Yo también la quiero mucho, de verdad".

Hace más de una semana, el andaluz reconocía que había "colapsado" y, dejando claro que no es "un robot" y que se ha sentido "muy vulnerable" al ver cómo aquellos en los que confiaba han aprovechado su bajón anímico para "darle la estocada final sin escrúpulos", anunciaba que hasta que no recupere su "salud mental" no reaparecerá públicamente.

