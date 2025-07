La vida después de "La que se avecina": el testimonio de un actor que "se come los mocos" al no renovar en la serie

"La que se avecina" es una de las series de más éxito en España. Sus 15 temporadas lo acreditan. A lo largo de estos últimos años ha habido mucho "baile" de actores. Unos llegan y otros se van. Pero, ¿qué hay después de una serie de éxtio de este calibre?

Entre los confirmados para esta nueva temporda están los personajes de Rebeca, interpretado por María Adánez y Sergio Arias (Adrià Collado). Entre los que se van de la serie está Vicente, interpretado por Ricardo Arroyo, o Fermín Trujillo, uno de los personajes más queridos al que dio vida Fernando Tejero.

Otro que no estará es Jaime Riba, que las dos últimas temporadas interpretó a Giorgi, quien formaba parte del grupo de 'Les chiques'. En una entrevista para el pódcast "Falaciones públicas" de Podimo ha contado cómo es su vida tras pasar por la ficción. "No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos", aseguró. Y añadió, divertido: "Por favor, ¡llamadme un poquito!".

"Ahora tengo muchos más proyectos. Voy a empezar a ensayar en julio La barraca de Blasco Ibáñez. Algo que me quitará mucho tiempo al día para la escritura. También estoy con la novela Urraca, Urraquita, Urraquitita, que acabo de publicar, y que está teniendo un éxito enorme. Y, por supuesto, estoy escribiendo otras cosas nuevas", aseguró.

La vida del actor es dura, reconoce. Estas fueran sus palabras: "Es complicadísimo. No solo por lo económico, sino también por lo idealizado. Te imaginas que la industria del cine español es muy grande, pero no dejamos de ser una industria muy artesanal".