Pelayo Díaz se va de la lengua y desvela cómo fue la prueba del vestido de novia de Makoke: "No sé si la palabra es impacto"

Makoke y su pareja Gonzalo se darán 'Sí, quiero' el próximo mes de septiembre en una ceremonia íntima que tendrá lugar en Ibiza y está volcada en todos los preparativos. A su lado, Pelayo Díaz le está aconsejando sobre el vestido de novia y ya ha desvelado algunos detalles.

El influencer ha sido preguntado por el vestido de su amiga en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tuvieron lugar esta semana en la Biblioteca Nacional de España y allí ha desvelado cómo ha sido la primera prueba de vestido.

"No sé si la palabra es impacto, porque igual impacto puede parecer que va a ser algo como llamativo, yo creo que va a ser impactante por lo diferente que está", explicaba el diseñador sobre el diseño que lucirá su amiga el día más importante de su vida.

Además, ha desvelado que a diferencia de muchas novias que "tienden a querer ser otra persona al día de la boda, que yo no entiendo por qué se montan esos moños, esos maquillajes y esos looks, que muchas veces que no la representan", en este caso el vestido "representa quien es Makoke, pero también está guay jugar un poco con el imaginario, o sea que 50-50".

Sobre el diseñador elegido para la ocasión, Pelayo ha confesado que "el diseñador es Juanjo Oliva", algo que ya había desvelado Makoke y, en ese aspecto, ha opinado que "es uno de los virtuosos, pues está en París haciendo costura y me alegro que haya dicho que sí a vestir a Makoke porque creo que es muy talentoso... y estoy seguro que vais a ver una Makoke diferente".