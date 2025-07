Un conocido presentador de Telecinco desvela cuándo y por qué Carmen Borrego pidió su despido

Hablar de las Campos se ha convertido en algo habitual y más desde que tanto las dos hijas de María Teresa Campos, Alejandra Rubio y José María Almoguera participan activamente en los programas de televisión hablando abiertamente de sus desavenencias familiares.

El último rostro conocido que ha desvelado algo que se desconocía acerca de ellas ha sido Torito. El comunicador ha reaparecido en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España y allí confesaba una 'anécdota' que vivió con Carmen Borrego.

Torito posa en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tiene lugar en la Biblioteca Nacional de España, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES

El reportero de calle más dicharachero aseguró que la pequeña de las Campos "pidió mi despido" cuando "le hice el péndulo a en 'Viva la vida'". Un vídeo que se hizo viral en redes sociales hace unos años y que fue de lo más comentado por el momentazo que se vivió en televisión.

Sin embargo, Carmen "se lo tomó muy, muy, muy mal y se fue a dirección, al que era director del programa, y dijo que si no echaban a Torito, no seguía en el programa". Sin embargo, no le salió bien la jugada porque "ella se fue, se salió a hacer dos cigarritos y después volvió, se quedó en una anécdota... pero pidió mi cabeza".