Frank Blanco sale en defesnsa de la familia Ortega-Cano: "Si de todas las casas y de los problemas que tenemos se hablase en los programas..."

No ha sido una semana fácil para Gloria Camila tras las duras declaraciones que Tamara -hermana de Michu- ha hecho en televisión sobre ella, acusándola de no haberse preocupado nunca por la pequeña Rocío y tachándola de "falsa" y "sinvergüenza".

Frank Blanco ha vivido en primera persona el sufrimiento de la hija de José Ortega Cano y esta semana tenía unas palabras de aliento para la colaboradora: "He entendido que ella estuviese contrariada, lo entiendo perfectamente", decía tras las palabras de la joven asegurando en 'TardeAR' que estaba asombrada al ver que ninguno de sus compañeros dio la cara por ella.

En cuanto al delicado momento que vive la familia, el presentador de televisión reconocía que "esa familia está pasando un momento muy malo y si de todas las familias y de los problemas que tenemos en las familias se hablase en los programas de tele, a ver quiénes salíamos ahí con nota".

Por último, sobre su verano, Frank anunciaba que se va a ir a la playa para desconectar aunque reconocía que "luego somos unos enfermos mentales y de un modo u otro siempre estás ahí conectado porque luego cuando te reincorpores, como no hayas estado un poco atento, te dejan muertimer".

Además, aseguraba que no tiene miedo de que le pillen los paparazzis porque "además, como conozco a casi todos los directores de revista, yo lo único que les digo es, no me pilléis, pero si me pilláis, pues que la lorza esté disimulada, yo que se una algo, que se me vea de espaldas".