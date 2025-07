Una niña denuncia entre lágrimas que Masterchef le echó del campamento del verano “por ser diabética” y recibe un aluvión de apoyos

Yunna Revuelta es una niña de 9 años con diabetes tipo 1 que acumula más de 9.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Este fin de semana, según contó entre lágrimas a través de un vídeo, recibió un gran disgusto: le impiden participar en el campamento de verano de MasterChef "por ser diabética".

“Estoy fatal desde lo que me dijeron esta tarde. Me dicen que no puedo ir al campamento de MasterChef porque no me despierto por las noches con el sensor. Y no vale que me digáis ahora: pues haberte despertado. Eso no me vale ahora. Porque estoy en un momento sensible. Quiero que me apoyáis”, dijo Yunna llorando.

Su vídeo clamando ayuda rápidamente se hizo viral y recibió cientos de mensajes de apoyo. Según contó la propia niña, por su cumpleaños, sus padres le regalaron algo que llevaba meses esperando: una plaza en el campamento de MasterChef, el famoso programa de cocina que conducen Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Sobre mil euros por semana

Estos campamentos, destinados para niños de entre 8 y 17 años, ofrecen clases y charlas con concursantes y profesores de MasterChef, pruebas por equipos, deporte, fiestas temáticas y talleres con reconocidos cocineros. Hay campamentos en Girona, Cádiz, Madrid, Valencia y Burgos y los precios rondan los 1.000 euros por semana.

"Me encanta cocinar, ver el programa, inventar recetas… ¡Estaba tan ilusionada!", aseguró Yunna Revuelta. "Mis padres contaron desde el principio que tengo diabetes. No llevo bomba de insulina, me pincho con pluma. Y por las noches, a veces suena el sensor si me baja el azúcar, pero no siempre me despierto sola, porque tengo solo 9 años", comenta.

Pero llegó la mala noticia

"Cuando compraron el campamento, les dijeron que estaban acostumbrados a tratar con niños como yo. Que no habría ningún problema. Pero ahora, un día antes de que empiece el campamento, nos dicen que no puedo ir. ¿El motivo? Que podría necesitar ayuda por la noche", continúa diciendo.

La pequeña es una gran divulgadora de la diabetes y, de hecho, en su carta de presentación de Instagram señala que padece esta enfermedad. "Lo peor es que parece que no han entendido bien lo que significa tener diabetes. La bomba de insulina no sube el azúcar. Cuando me baja, solo necesito tomar algo dulce. No es tan complicado. Solo hace falta saberlo… y querer ayudar", se queja.

Yunna Revuelta acaba el vídeo asegurando sentirse "triste, confundida y también enfadada". "Porque me hicieron una ilusión muy grande. Porque me dijeron que sí. Y luego me dijeron que no. Solo por tener diabetes", concluye.