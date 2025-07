La familia de Michu encuentra la gallina de los huevos de oro en Telecinco: "No hemos buscado fama ninguna"

Firme en sus ataques a la familia Ortega Cano a pesar de las críticas recibidas por convertirse en una asidua a los platós de televisión tras la reciente muerte de su hermana Michu, haciendo de su sobrina Rocío su 'gallina de los huevos de oro' para facturar arremetiendo principalmente contra Gloria Camila, Tamara Rodríguez deja claro que no está dispuesta a callarse y se defiende de los que la tachan de aprovechada.

"Decir que yo no he buscado fama ninguna. Mi hermana conoció a José Fernando, tuvieron una hija y como ellos son mediáticos, a partir de lo que ha pasado es normal que han venido a buscarme y yo he salido a hablar como persona, es que es normal. Es que... ¿qué hago?, ¿me quedo en mi casa, me hundo, me harto de llorar y me quedo en mi casa? Hombre, es que yo no he buscado fama ninguna, a mí es que me ha caído esto, es que me ha caído encima" asegura, justificando las entrevistas que ha dado desde pocas horas después del entierro de Michu.

Testigos de Arcos de la Frontera sostienen que la ex de José Fernando quería irse a vivir a Madrid y que no tenía relación ni con su madre, Inma Gamaza, ni con su hermana. Algo que Tamara niega rotundamente, afirmando que "tenía contacto con mi hermana todos los días". "Hablar mucho de Rocío, sobre todo de Rocío, porque la responsabilidad siempre la hemos tenido mi madre, mi hermana y yo" apunta rotunda, dejando claro que lo único que quiere es "un buen futuro para esa niña y protegerla".

Un momento en el que no ha dudado en arremeter nuevamente contra la hija de José Ortega Cano: "Dice Gloria que es que estamos protegiendo a la niña cuando ella es la que está ahí sentada y ella es la que habla también hace mucho tiempo, ella incluso habló de Rocío estando en vida mi hermana, o sea que ella está sentada ahí incluso tres días a la semana y preguntéis lo que le preguntéis, si es de Rocío ella va a alargarlo todo, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es protegerla, lo que pasa que son mediáticos y ahora mismo, por esta circunstancia que no es de agrado de nadie, tenemos que salir a hablar y ya está".

Respecto al fin de semana que la colaboradora ha pasado con la pequeña en Cádiz, Tamara puntualiza que "estuvo un día porque mi madre dejó que se fuese un día". "Gloria se está pasando tres pueblos y más y al final lo que va a conseguir es que no se la va a llevar. Encima de que estamos haciéndolo bien por el bienestar de la niña, al final ella no está protegiendo nada" amenaza.

"Gloria entra insultando, entonces mi madre claro se le echa encima porque insulta a su hija, a mí, ¿vale? Que ella es la primera que falta el respeto. Me parece, vamos, que digan que la niña tiene que estar con ellos cuando ellos realmente ni han cuidado a Rocío, ni han atendido a Rocío. O sea, que es que me parece, para mí no son buena influencia, la verdad. Además, ellos tienen odio entre ellos, o sea, quieren a Rocío para ellos, para la imagen pública, después cuatro imágenes que está todo bien, pero ¿y mi sobrina qué? ¿y el futuro de ella qué?" añade demoledora, convencida de que los Ortega "no son buena influencia" para la menor.

Sin miedo, Tamara defiende que Rocío está muy bien atendida en Arcos de la Frontera, donde asegura que "la cuidan, la quieren muchísimo, le dan besos, están pendientes de ella". "Aquí hay gente muy trabajadora, muy limpia, muy honrada, muy humilde" argumenta, defendiendo que aunque ella no tiene la custodia de su hija sí es una buena madre al contrario de lo que se ha dicho: "Eso es mi vida privada, la verdad que no debería de contestar, pero como se dice y preguntan y demás, pero para decir, a ver, que no es que yo me haya desentendido de madre, yo tengo patria potestad, fue una decisión mía, porque yo trabajo y nada, yo tengo contacto con mi hija todos los días, incluso mi hija estuvo ayer con Rocío, conoce a su prima, tiene vínculo con su prima, o sea que tenemos un... que somos una familia muy normal, yo puedo estar con mi hija cuando yo quiera, que no hay régimen de visita, que fue un acuerdo que tuve yo con su padre porque no nos llevábamos bien, entonces decidimos hacerlo así y ya está, por el bienestar de mi hija".

Volviendo a Gloria Camila, la hermana de Michu cree que "va de víctima" y que sus lágrimas en 'Fiesta' al escuchar lo que ella y su madre, Inma, han dicho sobre que no se preocupa de la pequeña son lágrimas de cocodrilo. "Gloria es llorar, llorar, llorar, llorar y va de víctima y ya está, pero porque ella sabe realmente que le van a hacer echarse la responsabilidad en un futuro cuando saben que ellos realmente no están preparados, o sea, la va a cuidar Marina y cuatro fotitos con Gloria, por favor, es que Marina no le toca nada" vaticina rotunda.

¿Veremos en agosto a Rocío con los Ortega Cano? Tamara lo pone en duda. "Yo no lo sé, en agosto está con mi madre, mi madre coge vacaciones, Rocío quiere a mi madre con locura y mi madre a Rocío también, yo creo que como siga la cosa así y demás, pues yo creo que al final, yo creo que por mi parte, yo creo que lo mejor es que creo que se va a quedar con mi madre y ya está, no va a haber más fotitos, ni va a haber más... lo siento, porque es que se están pasando, ella dice que porque nosotros vamos, bueno y ella porque está sentada allí, o sea, que ella es más tía que yo, ¿por qué?" sentencia, advirtiendo de nuevo con que podrían no dejarle a la niña este verano.

Implacable con Gloria Camila, la hermana de Michu apunta además que "Ortega Cano no se mete en nada, no ha dicho nada y tampoco se ha preocupado ni de nada, vamos".

Por último, la gaditana revela -sin olvidarse de la hija de Rocío Jurado- que el único apoyo de su hermana fue Ana María Aldón: "Mi hermana lo que fue que cogió un apoyo ahí con Ana María, fue por un tiempo, porque Gloria tiene esa forma de que no quiera a nadie, porque esa chavala no quiera a nadie, tiene mucho odio, ¿vale?, porque ha tenido una crianza que ya se sabe, entonces mi hermana coge a Ana María como apoyo para acercarse, para poder acercar a la niña con ellos por un tiempo, porque además mi hermana sabía también que tarde o temprano...". "Gloria se pasó un poco incluso con Rocío, le soltó una cosa con 4 o 5 años, y a Michu no le sentó bien, y para acercarse a ellos se apoyó en Ana María, aunque sabía que tarde o temprano lo que ha pasado después de Ana María con Ortega y demás, mi hermana lo sabía, claro" concluye, desvelando que la ex de José Fernando sabía que el matrimonio del torero no funcionaría.