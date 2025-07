El inesperado momento que ha protagonizado un invitado de Pasapalabra que desata las risas en plató: "No me hagas seguir"

Sin duda, "La pista musical" es la prueba que más momentazos regala en Pasapalabra. Ver cómo los concursantes e invitados intentan dar con la respuesta correcta mientras tararean las canciones, en ocasiones, sin mucha suerte, suele arrancar las carcajadas entre el público y también al mismísimo Roberto Leal.

Esta vez, era Miguel Diosdado el que se lanzaba a entonar su apuesta de la tarde. Sin embargo, su famoso "Sarandonga", la canción que creía que estaba sonando, acabó costándole un divertido error que desató la risa en plató. "No me hagas seguir si no es”. Y el presentador se lo ha confirmado, estallando todo el plató en risas: “¡No es!”. “Me has dicho lo de ‘el arroz con bacalao’, y se me han ido los pies”, ha explicado.

El hilarante fallo de Miguel Diosdado dejándose llevar por ‘Sarandonga’: “No me hagas seguir si no es” https://t.co/PsEPB2Kk7S #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 21, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.