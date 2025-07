Malú desata la polémica con una foto en la que sale "irreconocible": "¡Qué obsesión con operarse!"

Lluvia de críticas a Malú por una fotografía que subió a Instagram y en la que sale, según sus fans, "irreconocible". La famosa cantante compartió hace unos días unas imágenes de "días maravilloso de desconexión en Lanzarote", donde, según ella mismo confesó, "comió, rió, bailó, disfrutó de la familia y descansó". Lo que nunca pensó la artista es que una de esas fotografías, la primera, en la que sale un primer plano de su rostro, se volvería viral.

Tan viral que ha recibido más de mil comentarios de todo tipo, reabriendo el debate de los retoques estéticos en la cara. En la polémica foto, sus seguidores le ven un cambio físico. "Es Malú con la cara de otra", escriba una. "OMG!! Me ha costado reconocerla... Qué pena jolín!! Esto de borrar quienes somos", comenta otra. "Me gustaba más con su cara natural. Has perdido la expresión", apostilla otra.

"¿Quién eres tú?"

Los mensajes de este tipo son cientos. "Irreconocible!!! Qué obsesión con operarse, antes era preciosa", apunta otra fan. "Qué rara está, muy cambiada, se ha hecho algo?", pregunta otra. "Quién eres tú? Dónde está Malú? Qué has hecho con ella?", expresa ota. "En serio es ella? Si se parece a la mujer de Matamoros", opina otra más. "Qué pena, una chica tan bella y ha estropeado su encanto".

En medio de la polémica, también ha habido voces que han salido en su defensa, como la de Eva González: "Guapa!!!". O de Alejandro Sanz: "Deja ya de estar guapa y sigue siendo mi hermana pequeña...roneante". "Guapa por dentro y por fuera. La seguridad de una mujer libre no necesita aprobación", le escribe una seguidora, que la defiende frente a la avalancha de críticas.

EN IMÁGENES: Concierto de Malú en San Mateo 2024 / Fernando Rodríguez

Ruptura con su manager

Malú ha sosprendido prescindiendo de los servicios de Sol Pineda, su manager y una de sus personas más cercanas con la que llevaba trabajando 12 años. Parece ser que algo se rompió cuando la representante descubrió que Malú iba a firmar con GTS, la poderosa agencia de Universal. Tras intentar negociar su papel en esta nueva etapa y no encontrar su lugar, Sol acudió a un abogado, lo que terminó dinamitando su relación con la artista. Según ha trascendido, la reacción de Malú fue fulminante: rompió todo vínculo con quien había sido una figura esencial en su día a día, una decisión que algunos han calificado de "desagradecida".

Por su parte, y con esta etapa ya cerrada, la cantante ponñia fin a su gira y hacía balance de sus 25 años en la música. “Hemos peleado hasta el último minuto… No siempre se gana, pero esta vez sí. ¡Gracias por tanto!”.