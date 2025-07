Máxima preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano tras ser ingresado de urgencia: "Van a tomar la decisión"

No corren bueno tiempo para el clan Jurado Mohedano. Tras conocerse la fatal noticia de la muerte inesperada de Michu, la que fuera novia de José Fernando, por un problema cardiaco, ahora se ha sabido que Amador Mohedano, tío del joven y de su hermana Gloria Camila, se encuentra ingresado de urgencia por razones que aún se desconocen.

Tras unas últimas apariciones marcadas por un notable deterioro físico, en el que el que fuera representante de Rocío Jurado lucía más delgado y con problemas para caminar, el exmarido de Rosa Banito permanece en el hospital a falta de que se haga público algún parte médico. "No se sentía bien y tomaron la opción de ir al hospital a ver lo que le estaba pasando", contó Tino Torrubiano, fotoperiodista en TardeAR.

"Mañana según me cuentan le van a realizar otra prueba y según lo que le digan van a tomar la decisión de que le den el alta o no", añadía Torrubiano.

Ausencia familiar

Hace unas semanas, Amador Mohedano aprovechava la presencia de las cámaras para explicar porqué no acudió a la confirmación de su nieto, el hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, el pasado fin de semana: "Ahí me confundí yo, me enteré de una forma... porque me hija me estuvo llamando durante un mes y medio, 'papá tienes que venir, tienes que venir' y yo iba a ir, pero claro, la confirmación es la confirmación y la comunión es la comunión y como estaba fastidiadillo, pues dije 'nada, para la comunión iré'".

Biografía

Amador Mohedano es el hermano menor de Rocío Jurado. Cuando Rocío se hizo famosa cantando, Amador se convirtió en su manager y representante. En 2014 participó en Supervivientes. Se casó con Rosa Benito, que era la peluquera de Rocío Jurado. Juntos tuvieron cuatro hijos, hasta su separación en 2013. En 2014 empezó una relación con la exconcejala del Ayuntamiento de Chipiona.