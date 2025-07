Nagore Robles vuelve a Mediaset como presentadora: se pondrá al frente de un programa relacionado con 'Gran hermano'

Nagore Robles regresa a Mediaset y lo hace con un papel destacado: será la presentadora de un nuevo programa vinculado al universo de ‘Gran Hermano’. Según ha anunciado el grupo, la comunicadora se pondrá al frente de un reality original que girará en torno al casting de la próxima edición del formato, la número 20.

Este nuevo espacio, que se emitirá a través de Mediaset Infinity y estará producido por Zeppelin TV, se plantea como una experiencia inédita en la historia del programa. El contenido se centrará en el proceso de selección y convivencia de los aspirantes definitivos, y será decisivo para conformar la lista final de concursantes que entren en la casa de Guadalix.

El proyecto supone una nueva etapa para Nagore Robles, que vuelve así a la cadena donde se dio a conocer como concursante de ‘Gran Hermano’ y donde ha sido colaboradora habitual durante años en espacios como ‘El debate de GH’ o ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Esta vez lo hará liderando un formato propio, en un momento clave para el relanzamiento de la marca.

Esta no será la primera vez que Nagore se ponga al frente de un formato, pues en los últimos años no solo presentó 'Sobreviviré' en Mitele Plus, sino que se hizo cargo de 'Pesadilla en el paraíso' desde la granja. Ahora regresa a Mediaset tras su paso por RTVE para participar en 'Bake Off: Famosos al horno'.