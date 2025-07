Los temores de Alejandra Rubio se confirman tras salir a la luz sus imágenes más intimas con Carlo Costanzia en la playa: "Se nos ve..."

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizan este miércoles la portada de la revista 'Diez minutos', presumiendo de cuerpos 10 y de lo enamoradísimos que están durante sus recientes vacaciones en Ibiza junto a la madre del actor, Mar Flores. Unas imágenes de lo más cariñosos en la playa en la que no faltaron las muestras de cariño, los baños, las risas y las confidencias, dejando claro que 7 meses después de dar la bienvenida a su primer hijo, Carlo Jr., están viviendo su mejor momento.

Instantáneas tan idílicas y en las que ambos salen tan guapos que no han tardado en surgir las especulaciones de si se trataría de un reportaje pactado con algún fotógrafo -lo que se conoce como un 'falso robado'- a cambio de una jugosa cantidad.

Algo que la hija de Terelu Campos ha negado rotundamente en 'Vamos a ver', reconociendo que aunque se esperaba esta portada porque se dieron cuenta de que había prensa en la playa durante su romántica jornada playera con Carlo, es mentira que haya ganado dinero con ella.

"Las fotos son tremendas, yo no me veo nada bien, mis caras son para verme aunque otra cosa es que de cuerpo estemos bien. Se dice que pacto las fotos y es mentira. Tengo que planteármelo y a lo mejor lo hago de verdad porque no me he llevado nada. No he pactado nada en mi vida, lo juro" ha asegurado.

Sonriente, ha confesado que lo que más le ha gustado del reportaje es "que se nos ve como somos, haciendo el tonto en nuestro día a día, que a pesar de ser padres tenemos nuestro lado de niños pequeños y nos divertimos". "Lo hablé con Carlo porque después de este día ya no tuvimos prensa, y me dijo que si lo llegamos a saber hacemos el tonto el primer día para que luego nos dejasen en paz el resto de las vacaciones" ha contado, insistiendo en que no han pactado nada con los paparazzi.

Alejandra da explicaciones

"Le he mandado las fotos a Carlo cuando he salido de casa y nada, nos lo esperábamos, si hubiese sido una sorpresa... Pero yo no pacto nada porque son mis vacaciones con mi familia, quiero pasármelo bien, estar tranquila y no estar pendiente de quedar con ningún fotógrafo. Prefiero que me sigan aunque salga aterradora que pensar en hacer algo preparado en mis vacaciones" ha añadido.

Un momento en el que Alessandro Lequio ha tomado la palabra para dar una controvertida información que le ha contado "un canal de total confianza": "Me llega que las fotos fueron pactadas por Carlo y que Alejandra no lo sabía".

Muy enfadada, Alejandra ha negado al italiano, preguntando sin dar crédito "¿cómo eres tan cuadro de inventarte eso?". "Sé con quién vivo, sé con quién me meto en la cama todas las noches, las conversaciones que tenemos, la confianza que tenemos, y eso es imposible" ha sentenciado, dejando claro que "es mentira que yo sea la pobrecita a la que Carlo le hace cariñitos, y Carlo el malo y el que vende todo".

Lejos de dar un paso atrás -y a pesar de que la responsable de la agencia que ha hecho el reportaje de sus vacaciones ha confirmado que el hijo de Mar Flores no ha pactado nada con la prensa- Lequio ha insistido en su información, aludiendo a los 40 años de trayectoria en televisión que le avalan, vaticinando que su relación va a acabar mal "si uno de los dos no está en el negocio".

"Si te lo ha contado un amigo debería dejar de ser tu amigo porque te ha hecho quedar fatal y se ha cargado tu credibilidad" ha zanjado Alejandra, dejando claro que confía totalmente en Carlo.