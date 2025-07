El consejo de Máximo Valverde a Isa Pantoja en su lucha contra la depresión posparto: "Se te quitan todos los problemas"

Disfrutando del verano en Madrid, Máximo Valverde no se ha perdido este miércoles el estreno de la zarzuela 'La del manojo de rosas' en el Teatro de La Latina. Una cita en la que el actor, en plena forma a sus 80 años y sin planes de retirarse de los escenarios por el momento, se ha pronunciado sobre la depresión posparto que está sufriendo Isa Pantoja -hija de su ex íntima amiga Isabel Pantoja- un mes después de convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo.

"Hay que cuidar la salud mental porque es muy importante, y yo creo que contra eso se puede luchar también un poco. Yo cuando he tenido un momento así de bajón, tengo una terapia que a mí me sienta muy bien. No es muy agradable, pero a mí me hace mucho bien. Yo voy a algún orfanato donde hay niños pequeñitos, de estos que tienen cáncer, y entonces cuando veo todo eso y miro mi problema, digo, 'pero tú eres un estúpido, ¿tú cómo puedes tener problemas cuando estás viendo eso que si realmente se te caen las lágrimas de emoción cuando veas a esos niños?' Entonces se te quitan todos los problemas" explica emocionado, destacando las cosas que realmente importan.

Y aunque no quiere entrar en el complicado momento anímico que está atravesando Isa -en el que también ha influido el hecho de que ni su madre ni su hermano Kiko Rivera la han felicidado por su maternidad- porque "son problemas entre ellos donde yo no me puedo meter porque tampoco conozco realmente lo que pasa. Yo como no soy mujer no te puedo decir qué se siente", sí ha aconsejado a la peruana que haga lo mismo que él.

"Yo cuando voy a ver a estos niños, me dan una... desgraciadamente me dan muchísima pena, pero al mismo tiempo mi problema se empequeñece y digo, se acabaron las depresiones" apunta, convencido de que hija de Isabel Pantoja se recuperará porque "es muy joven, tiene una vida por delante maravillosa y seguro que lo superará todo".