Tras su paso por Supervivientes, donde Makoke lo dio todo, demostrando su buena forma física en cada prueba, la colaboradora está disfrutando del verano a solo un mes de pasar por el altar con su prometido, Gonzalo, con quien lleva 2 años de relación.

Entre sus planes, la malagueña ha decidido pasar unos días en Asturias, concretamente en Ribadesella, donde ha aprovechado para visitar a su compañero de reality, Pelayo Díaz y a una amiga con la que ha compartido una comida en la playa de Vega. Instante que la colaboradora inmortalizaba en sus redes sociales con una bonita imagen con vistas a la playa.

Makoke de vacaciones en Asturias antes de pasar por el altar: la villa marinera y con encanto en la que se refugia la colaboradora / Instagram

Paso por el altar

Será en septiembre cuando la ex de Kiko Matamoros dé el 'sí quiero' a Gonzalo después de dos años de relación, y lo que ha dejado claro que sí cambiará respecto a su aspecto actual es su melena, que ha pasado de rubio a casi blanco: "Me veo rarísima. El pelo... ¡Qué horror!, no me gusta está blanco" ha expresado completamente en shock.

Después ha llegado el momento de sentarse frente a una mesa llena de todo tipo de exquisiteces como hamburguesa, pizza, perritos calientes, dulces, fruta... Comiendo a manos llenas, ha hecho un guiño a su frase más mítica del concurso y al ritmo de "agua de coco, agua de coco", ha hecho una rima improvisada "voy a comerte poquito a poco".

Un momento en el que Makoke ha hecho balance de su paso por el reality, reconociendo que aunque le da "pena no haber llegado a la final", "me siento orgullosa de mí misma porque no he tenido ni un día de flaqueo, y ha intentado "subir el ánimo" a sus compañeros en todo momento.