Tras años distanciadas, Pantoja recupera la relación con Isa al hacerse pública su depresión posparto: "Está arrinconada"

Isa Pantoja no está atravesando su mejor momento después de dar a luz a su segundo hijo y lo ha confesado esta semana en la revista Lecturas a través de una entrevista conmovedora asegurando que, además de la tristeza que siente, lidia con la indiferencia absoluta de su familia.

Este fin de semana, Silvia Pantoja se ha dejado ver ante las cámaras y ha reconocido que le ha felicitado tras su maternidad porque "a mí me cae muy bien Isabel" y por eso "la felicité cuando tuvo a su hijito ahora y la felicité cuando se casó".

Algo que ha hecho siempre que ha tenido "acontecimientos así" porque "me parece una niña muy entrañable, muy bonita, de corazón, muy humilde y, no sé, me da un poquito de tristeza de ver siempre que está como arrinconada".

En cuanto a su prima, Isabel Pantoja, y los planes que tendría de marcharse del país, la artista ha asegurado que no sabe nada porque "cada día se dice algo diferente" y ha lanzado una pregunta al aire: "¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira?".

Por último, entiende que todas las situaciones en las que se ha visto envuelta en los últimos años han manchado su reputación, ya que "todo cae por su propio peso y la gente sabe mucho ya, la gente no es tonta hoy en día".

Medidas cautelares

Isabel Pantoja parecía estar dispuesta a hacer las maletas y poner rumbo a un destino a miles de kilómetros de España. La tonadillera, según contaba Fiesta, pensaría establecer su nueva residencia en México por motivos profesionales y por en cierto modo, perder de vista la finca de Cantora, donde reside actualmente.

Tras barajarse la posibilidad de mudarse a Madrid, parece que finalmente la cantante habría elegido el país azteca para empezar de cero. México es un lugar que, estratégicamente y geográficamente, es un punto muy bueno para que, si finalmente, se termina haciendo esa gira mundial que tiene prevista por Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa, es un lugar estratégico y luego tiene grandes amistades y conexiones debido a la familia de Juan Gabriel. Hasta donde yo sé, no será ella quien corra con los gastos de esa casa, pero no lo tengo al cien por cien contrastado", contaban en el programa.

Sin embargo, los planes de la artista estarían a punto de truncarse ya que, por sus problemas con hacienda, se le habrían impuesto una serie de medidas cautelares que le impedirían salir de España. "No podrá ni "salir del país" ni "viajar" porque Hacienda se lo ha prohibido. "Le ha pedido una serie de medidas cautelares por esa deuda millonaria", insiste Leticia Requejo en Tardear.