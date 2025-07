Isabel Moreno, meteoróloga, ofrece un preocupante pronóstico sobre el cambio climático y la subida del nivel del mar: "Necesitamos medidas urgentes para enfrentar los peores escenarios"

"El otro día aproveché que hacía un día así desapacible para hablaros sobre el nivel del mar y en ese vídeo os dije que lo más preocupante de todo este tema es que el nivel del mar va a seguir subiendo hagamos lo que hagamos". Este es el desalentador pronóstico de la mteoróloga Isabel Moreno, que, a través de su perfil de TikTok ha advertido de las dos razones por las que el nivel del mar sube y lo que podemos hacer o no para mitigar sus efectos.

"El nivel del mar aumenta por dos motivos. El primero es el deshielo del hielo que tenemos sobre superficie terrestre. Es decir, el hielo que tenemos en Groenlandia, en la Antártida, en los glaciares", dice la experta.

"Y el otro motivo es lo que conocemos como expansión térmica. Fijaos en esto, más del 90% de la energía que está provocando el cambio climático está guardada ahí, en los océanos. El hecho de que guarden más energía hace que aumente su temperatura y cuando subimos la temperatura de los objetos se dilatan por expansión térmica", cuenta Moreno.

"¿Qué ocurre? Que toda esa energía no está igual repartida en los océanos. De hecho está almacenada sobre todo en los primeros 700 metros. Pero el tema es que esta capa superficial no se va a quedar ahí eternamente. Esa capa empezará a bajar a las profundidades y a medida que vaya haciendo ese recorrido hará que más agua se vaya expandiendo", señala.

"Claro, esto tarda una barbaridad, no es cosa de unas décadas. Por eso el nivel del mar va a seguir subiendo hagamos lo que hagamos, porque incluso si conseguimos frenar el deshielo vamos a seguir teniendo la inercia de toda la profundidad que todavía se tendrá que expandir a medida que la capa que tenemos arriba, que está más caliente y está más expandida, vaya bajando hacia las profundidades", cuenta.

"Pero recordad que no tenemos que tomar esto como 'bueno, pues como va a seguir subiendo el nivel del mar, pues no hago nada'", recalca la experta.

"No, no, no, ni mucho menos. Porque el tema es, ¿qué preferimos? ¿Que siga subiendo y que suba unos centímetros o que termine subiendo unos metros? Por eso necesitamos medidas urgentes, no solamente para mitigar los peores escenarios, sino también para adaptarnos a una nueva situación climática de la que no podemos regresar en nuestra escala", recuerda la meteoróloga.