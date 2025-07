Adiós a María Casado en Informativos Telecinco, esta es su sustituta

Cambios en Informativos Telecinco tras el adiós de María Casado. Y es que la peridosita se despidió de la audiencia este domingo y ya sabemos quién va a ser su sustituta.

Eso sí, no es un adiós para siempre, sino que Casado dejará los informativos del fin de semana en Telecinco durante el mes de agosto para tomar sus vacaciones, regresando de nuevo en septiembre.

La sustituta veraniega de María Casado será Carmen Corazzini, que fue presentada cuando quedaban solo unos minutos para finalizar el informativo. Además, de una manera muy original, ya que María Casado recibió una llamada en su móvil en pleno directo: "Me van a disculpar, porque pensaba que tenía el móvil desconectado", conectando con Carmen Corazzini.

La presentadora sustituta de Casado bromeó con ella: "Tengo un lío, me tienes que ayudar. Estoy preparando la maleta para mudarme al fin de semana y me tienes que decir qué me tengo que llevar. Yo me imagino que claramente periódicos sí, una radio también...". Y María Casado le respondió: "Yo te recomiendo para el equipo, es un equipo estupendo, pero llévales algo de comida, chuches..."

Una despedida que recordó a la vivida meses atrás con la marcha de David Casado. Era el primer día sin él en plató y María Casado aprovechó para despedirse y de paso, hacerle un pequeño homenaje.

Con la voz casi rota y a punto de romper en lágrimas, la presentadora ha dedicado el minuto final del telediario a su ya excompañero de mesa: "Pará mí hoy es una despedida poco habitual", comenzaba diciendo Casado.

La presentadora hacía referencia a su soledad en plató, pues de momento Telecinco parece haber decidido no sustituir a Cantero. "Si se han dado cuenta, hoy mi look les ha gustado. No sé si ya habrán sospechado de quién es esta corbata", proseguía la presentadora mientras se desanudaba la cobarta de su compañero.

Un caballero

"Es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita. David es un caballero, se ha despedido como él hace siempre, en silencio y casi de puntillas", ha comentado.