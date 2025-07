Ana Guerra la lía en las redes sociales con una polémica publicación: "Mi marido acaba de tirar mi móvil al mar"

Menuda la que ha liado Ana Guerra en las redes sociales con una polémica publicación: "Mi marido acaba de tirar mi móvil al mar".

Y es que los seguidores de la cantante, que participó en la última edición de Tu cara me suena se han quedado un poco alucinados, que escribió en X (extinta Twitter): "Mi marido acaba de tirar mi móvil al mar.Por si este es mi último tweet. Os quiero".

Es por eso que sus seguidores no han dudado en contestarle con memes, como uno en el que se ve a la cantante debajo del agua u otro en el que han hecho una animación de la cantante tirándose al mar. No faltan los que piden más contexto o los que aseguran que "estás to loca".

Días después de convertirse en la flamante ganadora de la última edición de 'Tu cara me suena', Melani García (18) reapareció en el estreno de su nueva película, 'Los Muertimer', que protagoniza junto a rostros de la talla de Belén Rueda, Alexandra Jiménez, o Víctor Clavijo, y con la que se confirma como una de las jóvenes promesas del cine español.

A su lado en este momento tan especial Ana Guerra, que acompañada por su marido Víctor Elías, no tiene más que palabras de orgullo y admiración para su compañera en el talent de Antena 3. "Voy a descubrir otra faceta que también se le da bien, que no la habéis visto dibujar. ¿Cómo dibuja? O sea, es una pasada, o sea, es una niña en tres. Niña más mona. Es preciosa, y le hacía mucha ilusión que estuviéramos aquí y aquí estamos" nos ha contado la canaria, confesando que se ha quedado "pasmada" con la "madurez, el talento, la costancia y el trabajo" de Melani. "Dice, hoy quiero volver a tener 18 y hacerlo así" asegura.

Por eso, el único consejo que le daría es "que no cambie, que no se la coma el monstruo de la industria y, sobre todo, que cuide mucho el entorno, que tenga los pies y que siga pisando tierra. Yo le diría eso". "Que disfrute y que siempre tenga una vocación más allá de esta propia industria. Y ella la tiene, tiene varias. Yo creo que eso es importante. Hay que estar un poco dividido y hay que saber que son rachas y ya está, y disfrutar" añade Víctor.

Gisela

Otra de sus compañeras, Gisela Lladó, está en el punto de mira tras salir a la luz su separación de José Ángel Ortega tras diez años de amor y un hijo de uno, Indiana, en común. "Con Gisela hicimos muy buenas migas. Y bueno, off the Record teníamos muchas conversaciones que se quedan ahí, nos apoyábamos mucho. Y bueno, ahora ella ha decidido hacerlo público. Y sobre todo, pide que se le respete y que lo hacen con mucho cariño, por el bien del peque. Y bueno, le deseamos lo mejor" ha expresado Ana, mostrándole todo su apoyo en este trance tan delicado: "Ella sabe que si necesita cualquier cosa, aparte de a mí, a todos, pero sí a mí también".