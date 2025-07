La colaboradora Alexia Rivas muestra su verdadera cara: "Lo odio"

Una de las colaboradoras de Vamos a ver que más se prodiga en las redes sociales en Alexia Rivas y ahora ha mostrado su verdadera cara: "Lo odio".

Y es que la periodista ha decidido mostrarse en su perfil oficial de la red social de Instagram a cara lavada, sin maquillaje, dejando ver que padece melasma. Algo que, como ella misma asegura, "lo odio".

Señala que "no son manchas aisladas por el sol, aunque me cuide mucho se me activa con el sol sí o sí, pero lucho por mantenerlo a raya".

Publicación de Alexia Rivas. / Instagram de Alexia Rivas @alexiaarivas

Alexia Rivas Serrano, nacida el 20 de enero de 1993 en Ponferrada, León, es una destacada periodista española con una vasta trayectoria en diversos medios de comunicación como Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Su influencia en el panorama mediático español es notable, habiéndose desempeñado tanto como presentadora como reportera.

Graduada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2016, Alexia comenzó su carrera en Marca Plus, la sección del famoso diario deportivo Marca. Allí, ejerció como reportera, redactora y presentadora, demostrando su versatilidad y entusiasmo por el periodismo. También incursionó en la presentación de un magazine de actualidad en Castilla y León Televisión.

En el ámbito del periodismo deportivo, trabajó como redactora y reportera en el informativo deportivo de 13TV y participó en diversos programas de la misma cadena. Fuera de la televisión, Alexia exploró el mundo de la actuación en cortometrajes cómicos junto al conocido youtuber Jorge Cremades.

En 2017, se unió al equipo de reporteros de "Más vale tarde" en La Sexta, donde trabajó hasta 2018. Ese mismo año, se integró al programa "Socialité" de Telecinco, presentado por María Patiño, como reportera, redactora y colaboradora. Su participación en el programa duró hasta el famoso episodio conocido como "Merlos Place" en 2020.

Supervivientes

En marzo de 2021, Alexia Rivas participó como concursante en "Supervivientes" de Telecinco, enfrentándose a numerosos desafíos en un entorno natural extremo. Tras 35 días en el concurso, fue la tercera expulsada. Más tarde, se unió como colaboradora al programa "Sobreviviré" en Mitele, presentado por Nagore Robles, y en septiembre de ese mismo año, debutó como colaboradora en "Ya es mediodía".