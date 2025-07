Gloria Camila, tajante con el futuro de su sobrina: "Ni Sergio, ni el exnovio, ni la prima"

Cansada del circo mediático que se está creando entorno al futuro de su sobrina Rocío, así se ha motrado una vez más Gloria Camila ante los micrófonos de Europa Press. Tras haber dejado claro en repetidas ocasiones que tomará acciones legales contra la hermana de Michu, Tamara, Gloria insiste en que no quiere que esto se convierta en un ir y venir de opiniones sobre la vida de la hija de José Fernando.

Gloria Camila. / Telecinco

"Yo ya lo he dicho, de verdad, es que me hace gracia ya la situación de cómo la gente se está tomando el tema. Al final para mí deja de ser televisión cuando se está mirando por el futuro a una menor" sentencia Gloria cuando le preguntan al respecto. Ante la apariciones de nuevas personas del entorno de Michu hablando sobre cuál era la vida de la pequeña antes del fallecimiento de su madre, la hija de José Ortega Cano sentencia: "Ni Sergio, ni el exnovio, ni la prima, ni la madre, ni la tía, o sea, me da absolutamente igual todo el mundo. Solo me importa lo que me importa". Además, la joven aprovecha la ocasión para enviar un mensaje muy claro a la madre y la hermana de Michu que luchan por la custodia de la pequeña Rocío: "Es que, no, o sea, de verdad, nunca va a ir nadie por delante de los padres. Eso es lo importante. Deberían de aceptarlo".

Pasado

Ante las opiniones de otros rotros conocidos como Kiko Jiménez, que ya formaron parte de su vida en el pasado, Gloria también aclara: "Entre él, Gemma y todos, de verdad... Esto es una party, esto es como... chiqui party".