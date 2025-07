Jorge de Rey, hombre del tiempo, contradice la idea del cambio climático: "Aumento de agua embalsada..."

De un tiempo a esta parte, Jorge Rey es una de las voces de moda en internet en cuanto a las previsiones del tiempo se refiere. "Tu hombre del tiempo", se define a sí mismo este joven aficionado a la meteorología que ha crecido exponencialmente en seguidores en sus redes sociales y canales comunicativos.

Los métodos de Jorge Rey, que dice apostar por formas tradicionales de observación, criticados por parte de meteorólogos profesionales, ganan adeptos en internet. Si bien genera controversia entre los profesionales, sus previsiones, realizadas supuestamente en base a Las Cabañuelas, un cálculo popular, se han granjeado mucha fama.

El cambio climático, según Jorge Rey

Es por eso que Jorge Rey ha ido aumentando el poder de su altavoz, y se ha animado cada vez más a emitir opiniones respecto a diferentes temas, algunos de ellos controvertidos. Igualmente, no ha dudado en usar sus redes sociales para defenderse de las críticas y defender su labor divulgativa en internet.

En esta ocasión, Jorge Rey ha querido terciar sobre unos asuntos sustentados en abundante base científica, como son el cambio climático y el calentamiento global. Pero, pese a las investigaciones científicas, no hay que olvidarse que es un tema que se ha colado en el ardor del debate político e ideológico, habiendo tendencias políticas proclives a darle un papel preponderante y absolutamente urgente, adoptando medidas más radicales para paliarlo, y otras que tienden a minusvalorar el problema. En medio, las líneas políticas más moderadas, que no niegan el cambio climático pero quieren combatirlos con medidas ajustadas a la realidad social y económica.

Quizás no se puede inferir del todo de qué línea es Jorge Rey, pero el famoso influencer del tiempo sí ha querido opinar en el asunto y lo ha hecho para revisar cierta creencia respecto al cambio climático. Si bien no niega en ningún momento la existencia de este fenómeno, si se refiere a sus efectos y aclara que estos no se pueden simplificar en sequías y menos agua.

Los datos en los que se basa Jorge Rey

"Según los registros, la primavera de 2025 ha sido la quinta más lluviosa desde 1961. Además, tres de las cinco primaveras con mayores precipitaciones han ocurrido en los últimos 13 años: 2013, 2018 y 2025", ha asegurado Jorge Rey, basándose en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir de ahí, Jorge Rey lanza su reflexión acerca de uno de los temas que más preocupan en la agenda política mundial. "Estos datos parecen contradecir la idea de que el cambio climático en España se manifiesta únicamente a través de una reducción de lluvias o una tendencia constante hacia la sequía. De hecho, la tendencia desde los años 80 muestra un aumento tanto en la precipitación acumulada como en el volumen de agua embalsada, lo que sugiere un cambio más complejo en los patrones climáticos", expresa el hombre del tiempo que divulga sus ideas en internet.

Rey quiere expresar así que, bajo su punto de vista, el cambio climático o el fenómeno que se vive en estos tiempos no se puede reducir a un aumento de la temperatura y mayores sequías, sino que hay más aristas en el mismo, como el aumento de las precipitaciones acumuladas.