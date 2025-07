La mujer de Kiko Matamoros estalla en las redes sociales tras lo ocurrido: "Vergüenza ajena"

Parece que la mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, ha decidido no callarse y ha acabado estallando en las redes sociales tras lo ocurrido: "Vergüenza ajena".

Y es que la modelo ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta que "qué vergüenza ajena me da la gente que cuenta vidas ajenas como si hubiese participado, aprovechándose de quien ha hecho que tal personaje se crece con ella cinco veces, pero eh, mejores amigas".

También señala que "vaya suerta que tienen las empresas y quienes participan en ellas últimamente, como no hay nadie que rebata semejantes tonterías y testimonios indecentes e inventados, pues barra libre".

Seguramente, Marta López se estaba refiriendo a lo que ocurría en un programa de televisión.

Publicación de Marta López Álamo. / Instagram de Marta López Álamo @martalopezalamo

Dos años después de su boda, Marta López Álamo y Kiko Matamoros siguen tan enamorados como el primer día, y cada vez son más voces las que se preguntan si la pareja ampliará la familia después de que hayan confesado en más en una ocasión que les encantaría tener un hijo, a pesar de su diferencia de edad, de que la modelo está centrada en su carrera profesional, y de que el colaborador televisivo -padre de Lucía, Diego, Laura e Irene junto a Marian Flores, y de Anita con Makoke- cumplirá en diciembre 69 años.

La influencer asistió a la fiesta con la que la firma Cosentino ha celebrado su compromiso con la sostenibilidad con su última iniciativa, 'Come Together Blue', y se ha sincerado como nunca sobre este tema, revelando si le gustaría ser madre y cuál es su gran miedo a la hora de plantearse dar este importante paso con su marido.

"Viéndome preparada, lo hablo con Kiko muchas veces y es como, joder, o sea, de hecho, lo puso el otro día en Instagram y era como, joder, es que yo... ¿Qué problema hay con decir que no quieres serlo? A mí me gustaría serlo, pero a mí me da miedo por la sociedad de hoy en día, no me apetece que mi hijo sufra bullying o se quede sin casa, no quiero, entonces, pero bueno, ya se verá" ha afirmado rotunda.

Futura maternidad

Y es que como reconoce, "una cosa que me frena mucho es la coyuntura social en general, la educación, el bullying, el futuro de los hijos. Si ya es precario ahora para los jóvenes, ¿cómo será en el futuro? Y yo creo que hay que ser muy consecuente y muy responsable para tener un hijo hoy en día, y por eso es más, o sea, antes era más por el trabajo y ahora esto. Yo sufro bullying en redes pero soy capaz de relativizarlo, no es comparable con lo que están sufriendo los niños en el colegio. Es que es un horror".