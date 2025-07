La supuesta infidelidad de Bisbal a Chenoa vuelve a resurgir tras unas declaraciones de Elena Tablada: "Dejen de hacer daño a la gente"

Aunque la relación entre David Bisbal y Chenoa se remonta muchos años atrás, los rumores de una supuesta infidelidad por parte del cantante de "Ave María" han vuelto a resurgir tras unas declaraciones de Elena Tablada: "Dejen de hacer daño a la gente".

Y es que la empresaria habló sobre su relación con Bisbal en un podcast asegurando que en 2004 se cruzaron por primera vez y empezaron a hablar vía mail. El cantante rompió con Chenoa en 2005, así que los colaboradores de Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3 hablaron sobre la posibilidad de que le hubiese sido infiel con la empresaria.

No contaban los colaboradores con la llamada de la propia Elena Tablada, quien quiso aclarar que Bisbal no le había sido infiel a Chenoa con ella. Sin embargo, cuando le preguntaron cuándo habían iniciado su relación, la empresaria les dijo "no tengo por qué contarte esto, va a hacer casi 20 años y ustedes siguen con esto”. También les pidió que "dejen de hacer daño a la gente".

Los colaboradores también fueron muy críticos con la empresaria, asegurando que cada vez que quería foco sacaba el tema de David Bisbal, algo que rechazó la propia Tablada: "No necesito foco, la única que debería hablar de mi vida soy yo porque para eso es mía. Si me invitan a un podcast hablaré de mi vida porque es mía”.

Las explicaciones de la empresaria no convencieron del todo a los colaboradores de Espejo Público.

Elena Tablada y David Bisbal, tras ser padres. / RTVE

Susanna Griso nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona. Inició su carrera profesional tras completar sus estudios, trabajando en medios como Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993 dio el salto a TV3, donde presentó los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc, y en 1995 se encargó de la conducción del informativo Telenotícies y del especial Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998 trabajó en TVE Cataluña como presentadora del informativo L'Informatiu migdia, cubriendo eventos de gran relevancia como el funeral de Diana de Gales y la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.