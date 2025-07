Alejandra Rubio le declara la guerra a Terelu Campos tras sus polémicas fotos con Carlo Costanzia: "Es muy tarde"

Tras su debut como presentadora de verano en sustitución de Emma García, Terelu Campos disfrutó de una cena entre amigos y familia para celebrar ese gran momento profesional, coincidiendo con el 'Día de los Abuelos.' Al finalizar el encuentro, la periodista dió algunas declaraciones que no han sido del agrado de su hija, Alejandra Rubio: "Bueno, buenas para vosotros, hay que disfrutar un poquito también".

La joven que en ese momento optó por no hablar con la prensa, ha explicado su desacuerdo con las declaraciones que dió su madre a los medios de comunicación:"No mucho la verdad, hay que dejar disfrutar y respetar los tiempos. Sobre todo, también por vuestro descanso que casi las dos de la madrugada es muy tarde".

La nieta de María Teresa Campos, que sí que se mostró muy feliz por el regreso a televisión de su madre, prefirió no pronunciarse sobre las acusaciones de Alessandro Lecquio hacia su pareja, Carlo Costanzia. "Muy bien y muy contenta" sentenció la joven sobre la vuelta de su madre como presentadora a la pequeña pantalla.

Terelu Campos se estrena al frente de Fiesta

Terelu Campos volvió a estar delante de las cámaras como presentadora este fin de semana en 'Fiesta' derrochando profesionalidad y demostrando las tablas que tiene en los platós. Tras su primer día al frente del programa disfrutó de una velada con su hija y Carlo Costanzia en un restaurante de Madrid.

Allí, la presentadora de televisión fue preguntada por la acusación que Alessandro Lequio ha lanzado estos días a Carlo, asegurando que pactó con los paparazzis las fotografías que han salido a la luz esta semana... y, a pesar de que se ha negado hasta la saciedad, Terelu comentaba que "si lo mantiene, pues me hace gracia".

Lejos de arremeter contra él, Terelu confesaba que "Alessandro es un tío estupendo al que yo le tengo un respeto, pero hay veces que los informadores no te informan bien, pero eso no significa que Alessandro no sea una persona fenomenal... a todos nos pasa a veces, ¿eh? no a Alessandro, a mí y a cualquier colaborador".

Tras sustituir a Emma García, Terelu aseguraba estar "súper contenta" y también "hipercansada" después de su primer día como presentadora. Además, celebraba su primer 'Día de los abuelos' con su hija y su yerno, aunque ha desvelado que "nadie" le ha felicitado: "Se han olvidado. Con mi familia de Málaga tenemos un chat que me han dicho: 'los abuelos, felicidades', pero no, no".