Ya se conoce quién será la tutora legal de la pequeña Anita cuando Ana Obregón fallezca: Una persona muy cercana a Aless Lequio

Ana Obregón parece otra persona desde que llegó a su vida Anita. Pero una de las preguntas que más se hace todo el mundo es qué pasará con la pequeña cuando la colaboradora de Y Ahora Sonsoles fallezca. Pues la Obregón lo tiene todo planeado y ya se conoce quién será la tutora legal de la pequeña Anita: Una persona muy cercana a Aless Lequio.

La colaboradora habla en El Mundo sobre todo esto, señalando que a Anita no le va a faltar nada cuando ella no esté. “Económicamente se va a quedar bien, con un buen colegio y con todo lo que quería darle a mi hijo. Aunque digan que el dinero no es importante, sí lo es”, asegura. Además, tampoco estará sola: “Anita tiene 11 tíos y va a tener como 20 primos. Va a estar súper arropada cuando yo me muera”.

En cuanto a quién será la tutora legal de la pequeña. Pues Ana ha elegido a su sobrina Celia Vega-Penichet, que también es madrina de la pequeña. Celia estuvo siempre muy cerca de su hijo Aless, sobre todo en los momentos más duros.

Ana Obregón ha vuelto a desatar la polémica con el tema de su nieta. La hija de Aless Lequio por gestación subrogada tras su muerte por cáncer ha sido uno de los temas candentes en España desde que la noticia saltó a los medios. La actriz explicó que era la última voluntad de su hijo y pensaba cumplirla.

Para Ana Obregón el amor es la única respuesta que le debe dar a su nieta sobre su llegada al mundo. Se centra en verla crecer feliz, al margen de las críticas y las polémicas. Sin embargo, todo lo que hace se cuestiona. Sobre todo, si lo comparte en redes sociales.

Hace unos días, la bióloga compartió un divertido vídeo en su Instagram en el que se podía ver como su nieta le quitaba el móvil con la cámara delantera activada y corría con él juguetona mientras su abuela la perseguía y le pedía que se lo devolviese. La estampa, tan cotidina, ha acabado en un acalorado debate en redes sociales.

¿Madre o abuela?

En las imágenes se ve como Anita se dirige a su abuela como "mamá". Además, al final del vídeo se escucha como Ana Obregón le dice a la niña: "dale el móvil a máma". Estos comentarios en un vídeo lleno de risas y alegría no han sentado bien a muchas personas en redes sociales y así se lo han hecho saber.

"Eres su abuela y debería llamarte abuela para no confundirla más con tu juego de muñecas y Barbies", le espetaban. "Vaya cacao va a llevar la niña. Su mamá y su papá son madre e hijo", apostillaban.

Ante las críticas, muchas personas se ponen del lado de Ana y salen en su defensa. "Maravilloso ver tanta felicidad, que bueno Ana que Dios te dio esa oportunidad de tener un trocito de tu hijo en la tierra", le escriben.