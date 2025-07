María Amores, mujer de Ion Aramendi, hace saltar las alarmas al revelar que ha estado a punto de morir por el embarazo: "Estoy en observación, se me reventó el útero"

María Amores, mujer de Ion Aramendi, ha compartido vía Instagram su eexperiencia más complicada a nivel personal. El complicado parto de su tercera hija y que a punto estuvo de costarle la vida.

"Yo pensaba que iba a ser un paseo. Que el tercer parto estaba chupado... Ingenua de mí. La cosa se complicó bastante", ha seguido contando. "El tema es que estuve mucho tiempo empujando y Marieta venía mirando para arriba y parecía grande, se encajaba. Pasaban muchos médicos por allí, demasiados, hasta que llegó la jefa de servicio y les echó una buena peta a todos y me mandó a quirófano", empieza contando la periodista.

"Me despierto sola, llena de cables, sin Marieta, sin Ion, uno de los peores momentos de mi vida. Me explican que estoy en observación, que se me reventó el útero. Me metieron un globo dentro y que no me podía mover porque había perdido mucha sangre. La niña está con su padre y yo sin móvil, sin poder beber agua. Solo lloraba", explica la mujer del presentador.

Una experiencia muy dura que ya es historia, ya que la pequeña Marieta tiene ya 3 años y se encuentra junto a sus padres y hermanos disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Carrera televisiva

Es el tercero de cuatro hermanos (José María, Íñigo, Ion y Santiago). En 1996 se traslada a Salamanca como jugador profesional de baloncesto en la categoría EBA, jugando para equipos como el Salamanca Norte (CB Avenida) o el Maderas Peralta (CB Tormes) —donde coincidió junto a sus tres hermanos.—, retornando a su tierra en 2001 para jugar con el Santurtzi CB. Durante la etapa en la capital salmantina se licencia en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.

En 2006, puso tierra de por medio, y fue a Australia a comenzar una nueva etapa.

Allí trabajó como encargado de un restaurante griego y, además, conectó con una de sus pasiones, el surf. El problema es que, a su vuelta, no sabía bien por dónde encaminar su carrera profesional, por lo que estuvo trabajando un año con su padre y su hermano en el negocio familiar de butano. Un día sus padres vieron un anuncio de una oferta de empleo para reporteros de televisión. Era para Sálvame. Ahí comenzó su etapa en el programa de Telecinco y se mudó a Madrid.

Comienza su trayectoria en televisión como reportero del programa Sálvame, en el que trabaja durante siete años de 2009 a 2016. Tras ello, empieza a presentar el programa ¡Qué me estás contando! para la televisión pública autonómica vasca ETB. En 2019, se anuncia su fichaje por TVE, donde presenta el concurso El cazador y el programa de entrevistas Todos en casa, este último emitido durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. En 2021, presenta por primera en prime-time, junto a Sandra Cervera, el programa de Televisión Española The Dancer.