María Patiño carga contra La familia de la tele tras su fracaso en TVE: "Es la etapa que menos he disfrutado"

Mucho se ha hablado de La familia de la tele, uno de los fracasos más destacados de la última temporada en TVE. Sin embargo, la que no había hablado todavía al respecto es su presentadora, María Patiño, quien cargó contra el programa durante su participación en el vídeopodcast "Perreando con...": "Es la etapa que menos he disfrutado".

Y es que la presentadora destacó aspectos como que "no me sentía yo misma" o que "no hubo conexión". Patiño aseguró que sabe desde el primer momento cuándo un programa va a funcionar y cuándo no. "Un programa funciona cuando no está mirando el reloj y el público no se aburre", destacó.

Sálvame fue uno de los programas más emblemáticos y polémicos de la televisión en España. Emitido por Telecinco desde 2009 (aunque su espíritu se remonta a programas previos de 2006), se convirtió en un fenómeno mediático que cambió para siempre el panorama del entretenimiento televisivo. Aunque su emisión llegó a su fin, su impacto sigue presente tanto en la audiencia como en la forma de hacer televisión.

Un formato sin precedentes

La clave del éxito de Sálvame residía en su estilo propio, que mezclaba actualidad del corazón, debates intensos y mucho espectáculo. Lejos de limitarse a contar noticias de famosos, el programa se convirtió en un espacio donde todo podía pasar: desde enfrentamientos en directo hasta confesiones inesperadas y momentos de pura televisión en vivo.

Su fórmula, que combinaba drama, humor, espontaneidad y algo de caos controlado, fue pionera en muchos sentidos y ha sido replicada —aunque sin el mismo éxito— por otros formatos nacionales e internacionales.

Presentadores con personalidad

Uno de los pilares del programa fue su equipo de presentadores y colaboradores. Personajes como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández, entre muchos otros, no solo conducían el espacio, sino que también se convertían en protagonistas de sus propias tramas. Sus opiniones, enfrentamientos y vivencias personales eran parte del show, lo que reforzaba el vínculo con la audiencia.

La autenticidad —real o construida— de sus colaboradores y la forma directa en la que abordaban los temas fue una de las señas de identidad del programa.

Entre el éxito y la polémica

Durante sus años de emisión, Sálvame no estuvo exento de críticas. Muchos lo acusaron de sensacionalismo, de vulnerar la intimidad de personajes públicos y de alimentar una televisión basada en el conflicto. Aun así, millones de personas lo seguían a diario, convirtiéndolo en uno de los programas más vistos de Telecinco.

Los detractores señalaban que era un ejemplo de "telebasura", mientras que sus defensores lo veían como un reflejo sin filtros de la sociedad española, un espacio donde se hablaba de todo y donde la televisión rompía la cuarta pared constantemente.

Un legado difícil de igualar

A lo largo de su trayectoria, Sálvame dio lugar a múltiples programas derivados y fue cuna de otros formatos como Deluxe o incluso realities basados en la vida de sus colaboradores. Su influencia en la televisión de entretenimiento en España es innegable.

Tras su cancelación, su esencia ha sido rescatada por Ni que fuéramos, un formato heredero que emitió el canal Ten. También TVE ha querido mantener vivo ese espíritu con el nuevo programa La familia de la tele, que apuntaba a continuar esa mezcla de actualidad, corazón y espectáculo que tanto éxito cosechó, sin embargo, el formato no prosperó y acabó siendo cancelado.

El fin de una era… ¿o solo un nuevo comienzo?

Aunque Sálvame como tal ya no está en emisión, su legado permanece. El programa no solo rompió moldes, sino que se convirtió en un fenómeno social, marcando a generaciones de espectadores y dejando una huella en la televisión que difícilmente podrá borrarse.

Su desaparición marca el cierre de una etapa, pero su influencia se sigue sintiendo en muchos de los contenidos actuales. En definitiva, Sálvame fue mucho más que un programa de chismes: fue una experiencia televisiva que llevó el género del corazón a un nuevo nivel.